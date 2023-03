Comunicado do Business Wire :Radisys Corporation

Radisys® Corporation, líder mundial em soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje que alcançou taxas de dados superiores a 2 Gbps com a solução Connect RAN FR2 autônoma (SA) RAN compatível com 3GPP versão 16 na plataforma Qualcomm® FSM?100 5G RAN da Qualcomm Technologies, Inc. A solução 5G SA FR2 da Radisys oferece suporte a recursos avançados de mmWave, incluindo "beamforming" (ou filtragem espacial) e agregação de portadora, oferecendo soluções de alta capacidade para segmentos de mercado de FWA, 5G privado e industrial. Com a banda base da Qualcomm FSM100 e recursos avançados de rádio mmWave, o software Radisys FR2 SA RAN fornece uma solução de largura de banda de 400Mhz de alto rendimento e baixo consumo, permitindo serviços melhorados de banda larga móvel em aplicações de FWA e 5G privado.

A solução Connect RAN FR2 SA 5G da Radisys com um rico conjunto de recursos, interoperabilidade total e suporte integral de capacidade de gerenciamento permite aos clientes implementar células pequenas em vários setores com despesas operacionais e de capital e tempo de comercialização reduzidos. A solução Radisys 5G FR1 com suporte para operação simultânea de SA e NSA também está integrada à Qualcomm FSM100 e Qualcomm FSM200.

-- A Radisys continua sua liderança na solução mmWave RAN na Qualcomm FSM100, adicionando recursos FR2 SA à sua oferta líder de mercado FR2 NSA.

-- A solução FR2 SA é compacta com software CU e DU em um único NPU de 16 núcleos e aproveita os aceleradores no chip para fornecer uma solução mmWave de desempenho otimizado e alto rendimento. Esta solução oferece suporte a 128 e 256 assinantes e quatro operadoras de 100 MHz, oferecendo um rendimento TCP/UDP de pico agregado de 2,2 Gbps integrado a banda base da Qualcomm FSM100 e recursos avançados de rádio mmWave.

-- Esta solução foi amplamente testada com uma variedade de CPE comerciais baseados em vários modems nas bandas FR2 n257, n258, n261 amplamente disponíveis.

-- A solução fornece FCAPS abrangente, proporcionando capacidade de gerenciamento com interface baseada em TR-069/TR-196 extensível para NETCONF/ORAN O1. Isso facilita a integração com sistemas de gerenciamento baseados em ACS legados e ORAN O1.

-- A solução FR2 SA oferece suporte a beamforming, fatiamento de rede, QoS, criptografia robusta e baixa latência para casos de uso de 5G privado e industrial.

-- Esta solução evoluirá para oferecer suporte a capacidades e taxas de dados mais altas por meio da agregação de portadora em 10 operadoras com uma largura de banda total de 1.000 MHz na Qualcomm FSM200.

Gerardo Giaretta, vice-presidente de Gerenciamento de Produto da Qualcomm Technologies, Inc.:"Nossa colaboração estratégica ao longo dos anos com a Radisys resultou em uma solução de pequena célula de alta capacidade e rendimento otimizado que utiliza nossa plataforma Qualcomm FSM100 5G RAN amplamente adotada com o software Radisys Connect 5G RAN. Esta solução aborda a banda larga sem fio fixa e o número crescente de casos de uso de 5G privado. Em um futuro próximo, também esperamos expandir essa colaboração, utilizando nossas mais recentes plataformas Qualcomm FSM200 para manter o ritmo e alcançar níveis ainda mais altos de desempenho."

Munish Chhabra, vice-presidente sênior e gerente geral de Software e Serviços da Radisys:"A Radisys, em colaboração de longo prazo com a Qualcomm Technologies, permanece na vanguarda em trazer soluções mmWave inovadoras para permitir implementações de banda larga móvel em escala em amplo espectro FR2 disponível no mundo todo. Com a disponibilidade de alta capacidade e alto rendimento usando a solução 5G SA FR2 RAN da Radisys em plataformas Qualcomm FSM 5G RAN com recursos avançados, nossos clientes podem oferecer serviços 5G diferenciados em mercados de acesso sem fio fixo, 5G privado e negócios industriais."

Confira a Radisys no MWC Barcelona Experimente a solução FWA da Radisys, incluindo apresentações e demonstrações da solução Connect 5G FR2 SA RAN na plataforma Qualcomm FSM 5G RAN, no MWC Barcelona. Visite a Radisys no estande 5B81. Para marcar uma reunião com os especialistas em RAN da Radisys, entre em contato com [email protected]

Sobre a RadisysA Radisys é líder mundial em soluções e serviços abertos de telecomunicações. Suas plataformas desagregadas e serviços de integração aproveitam arquiteturas e modelos de referência abertos combinados com software e hardware abertos, permitindo que os provedores de serviços impulsionem a transformação digital aberta. A Radisys oferece um portfólio completo de soluções, desde terminais digitais até soluções centrais e de acesso aberto e desagregado, passando por aplicativos digitais imersivos e plataformas de participação. Sua organização de serviços de rede experiente e de classe mundial oferece serviços de ciclo de vida completo para ajudar os provedores de serviços a criar e operar redes altamente escaláveis e de alto desempenho com custo total de propriedade ideal. Para mais informações, acesse www.Radisys.com.

Radisys® é uma marca registrada da Radisys. Todas as outras marcas comerciais são propriedades de seus respectivos titulares.

Qualcomm e FSM são marcas comerciais ou marcas registradas da Qualcomm Incorporated.

Os produtos das marcas Snapdragon e Qualcomm são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias. As tecnologias patenteadas da Qualcomm são licenciadas pela Qualcomm Incorporated.

