Comunicado do Business Wire :Microba Life Sciences Limited

A Microba Life Sciences Limited(ASX: MAP) ("Microba"), empresa de microbioma de precisão, tem o prazer de anunciar que sua linha de produtos de teste da próxima geração, a MetaXplore?, foi lançada aos profissionais de saúde na Austrália sob uma nova marca: Co-Biome?. Isso cumpre o novo marco de lançamento de produtos de saúde apresentado no Relatório Anual do ano fiscal de 2022 e atualizado em relatórios trimestrais após o lançamento beta fechado em junho de 2022.

Discover the power of whole microbiome analysis and how deeper insights are addressing the way health professionals address gut health in practice. (Photo: Business Wire)

O CEO da Microba, Dr. Luke Reid, afirmou: "A nova linha de teste MetaXplore? fornece um importante avanço em como as informações de teste de microbioma podem ser aplicadas em um contexto de cuidados com a saúde. Continuamos progredindo na vanguarda desse campo de forma a avançar a aplicação dos testes de microbiomas em um contexto de saúde para um futuro no qual isso possa ser rotineiro em gestão de saúde e doença, tal como os exames de sangue são hoje."

A nova linha MetaXplore? fornece testes diagnósticos da saúde gastrointestinal com análise metagenômica do microbioma intestinal para fornecer soluções abrangentes de teste gastrointestinal a profissionais da saúde. A linha de testes MetaXplore? foi desenvolvida junto a profissionais da saúde e trazida ao mercadosob uma nova marca chamada Co-Biome?.

A linha consiste de três produtos: MetaXplore?, MetaXplore? GI e MetaXplore? GI Plus. Entre as principais características estão:

- Relatórios com formato de fácil interpretação, criados especificamente para profissionais da saúde a fim de apoiar consultas eficientes com pacientes

- Informações clínicas classificadas cientificamente usando as diretrizes do Conselho Nacional de Pesquisa Médica e Saúde

- Marcadores diagnósticos e investigativos da saúde gastrointestinal (calprotectina fecal, sangue oculto nas fezes, lactoferrina, elastase pancreática, IgA secretora, zonulina, pH fecal)

- Detecção diagnóstica de patógenos e parasitas (patótipos de E.coli, patótipos de C.difficile, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Aeromonas spp., Salmonella spp., Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis)

- Perfil completo do microbioma (diversidade microbiana, riqueza e perfil de mais de 28 mil espécies de micróbios, incluindo bactérias, fungos, parasitas, e detecção de archaea, junto com detecção de parasitas Blastocistos, subtipos 1-9, e outros eucariotos)

- Produção de microbioma e consumo de metabólitos (butirato, acetato, propionato, ácido indol-3-propiônico (AIP), hexa-acilado, lipopolissacarídeos (hexa-LPS), trimetilamina (TMA), sulfeto de hidrogênio, aminoácidos de cadeia ramificada (AACR), toxina B.fragilis, metano, beta-glucuronidase, mucina, oxalato)

Um componente importante da estratégia da Microba é aproveitar a tecnologia líder mundial da empresa e a capacidade de avançar a aplicação clínica de teste de microbioma para que se torne parte da rotina de gestão de saúde e doença. A linha de testes MetaXplore? por meio do Co-Biome? representa um passo importante nessa estratégia, abrindo um novo caminho para a aplicação de testes de microbioma no setor de saúde.

O diretor científico da Microba, o professor adjunto Lutz Krause, afirmou: "Esses novos testes integram ferramentas tradicionais de patologia gastrointestinal com a tecnologia de teste de microbioma da próxima geração da Microba e as mais recentes pesquisas internacionais para avançar, de forma significativa, a utilidade dos testes de microbioma no contexto de cuidados com a saúde. Espera-se que esta linha de testes amplie significantemente o mercado total endereçável para os produtos de teste da Microba."

A linha de testes, por meio do Co-Biome?, pode ser acessada na Austrália através de um profissional da saúde e, após o lançamento, espera-se que seja então implementada na crescente rede de parceiros de distribuição internacional da Microba.

Sobre a Microba Life Sciences Limited

A Microba Life Sciences é uma empresa de microbioma de precisão voltada para melhorar a saúde humana. Com tecnologia líder mundial para medir o microbioma intestinal humano, a Microba está impulsionando a descoberta e o desenvolvimento de novas terapêuticas para as principais doenças crônicas e fornecendo serviços de testes de microbioma intestinal no mundo todo para pesquisadores, médicos e consumidores. Por meio de parcerias com organizações líderes, a Microba está promovendo a descoberta de novas relações entre o microbioma, a saúde e a doença para o desenvolvimento de novas soluções de saúde.

Contato

Simon Hinsley [email protected]

