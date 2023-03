Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje o lançamento de seu site IBKR Campus repaginado, proporcionando um conjunto abrangente de recursos educacionais gratuitos para todos os níveis de investidores. O IBKR Campus repaginado inclui cursos, webinars, podcasts e comentários de mercado para ajudar os investidores a aprender sobre negociação, mercados financeiros e ferramentas de negociação da Interactive Brokers.

O IBKR Campus repaginado é simples de usar, permitindo que os investidores encontrem facilmente o que procuram. Os investidores iniciantes, bem como os operadores mais avançados, encontrarão informações para aprimorar suas habilidades e ampliar seus horizontes de investimento. Desde cursos on-line gratuitos sobre os conceitos e ferramentas de negociação financeira até aulas e quizzes sobre as ferramentas de negociação da Interactive Brokers, todos os investidores conseguem aproveitar esses recursos para se tornarem investidores melhores. O IBKR Campus também traz comentários de Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers, e José Torres, economista sênior da Interactive Brokers, debatendo assuntos que afetam os mercados e a economia globalmente.

Steve Sanders, vice-presidente executivo de marketing e desenvolvimento de produtos da Interactive Brokers, enfatizou a importância da educação para o IBKR, afirmando: "A educação é o coração da Interactive Brokers e acreditamos firmemente que o conhecimento é a chave para o investimento bem-sucedido. Com o site IBKR Campus de fácil utilização, estamos capacitando investidores globalmente para se manterem informados sobre os eventos do mercado, melhorar a compreensão do mercado e desenvolver continuamente suas habilidades".

Os serviços do IBKR Campus estão disponíveis gratuitamente para clientes e não clientes do mundo todo. Para ver o conjunto completo de recursos do IBKR Campus, veja abaixo e acesse https://ibkrcampus.com/

Academia de Operadores: os investidores podem acessar módulos de aprendizado gratuitos voltados para as ferramentas de negociação do IBKR no ritmo que melhor convir. Os recém-chegados podem navegar pela educação sobre negociação de ações, enquanto os alunos mais avançados podem aproveitar as vantagens da educação sobre negociação de opções.

Insight de Operadores: os investidores podem conferir artigos, vídeos e podcasts relacionados ao mercado que abrangem o mercado financeiro atual e os eventos econômicos que acontecem em todo o mundo. Com comentários de mercado de instituições financeiras líderes, bem como de especialistas da Interactive Brokers, insights diários exploram catalisadores que afetam as classes de ativos e mercados em todo o mundo.

IBKR Quant: popular entre os estudantes de finanças computacionais, bem como pessoas que desejam negociar ações usando o poder do computador, os artigos são contribuições de codificadores e desenvolvedores no espaço quant e buscam ajudar os programadores com informações concisas e acionáveis baseadas em código.

Podcasts do IBKR: os investidores podem ouvir entrevistas e episódios com executivos e pesquisadores de empresas de serviços financeiros importantes que examinam temas atuais que afetam os mercados e as negociações, incluindo um podcast recente no qual Steve Sosnick e José Torres avaliam o impacto da política monetária e os recentes lançamentos de dados econômicos:Black Eye para especuladores de títulos dá dor de cabeça aos comerciantes de ações

Webinários IBKR: os colaboradores exploram tópicos relacionados ao mercado semanalmente, como negociação de títulos, commodities, ETFs, volatilidade e muito mais.

Glossário de Operadores: permite que os investidores pesquisem termos e definições relacionados a negociações e investimentos, desde produtos e tipos de pedidos até informações específicas sobre as plataformas da Interactive Brokers, e oferece sugestões de termos e links relacionados.

Laboratório de Negociação do Aluno: um recurso on-line gratuito para educadores que procuram combinar aulas de finanças ou ciência da computação com experiências comerciais do mundo real. Os alunos recebem uma conta de negociação em papel e podem negociar produtos em classes de ativos. O patrimônio da conta flutua como se as negociações fossem executadas no mercado real.

As afiliadas do Interactive Brokers Group oferecem execução automatizada de títulos e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio estrangeiro 24 horas por dia em mais de 150 mercados em vários países e moedas, de uma única plataforma unificada para clientes de todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimentos. Nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gerenciamento de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. Pelo quinto ano consecutivo, a Barron classificou a Interactive Brokers como a número 1, com 5 de 5 estrelas, em sua avaliação de 25 de março de 2022, Melhor Corretor On-line.

