Comunicado do Business Wire :Huawei

A Huawei anunciou sua participação na Aliança Global pela Alfabetização da UNESCO (GAL) em 26 de fevereiro, como parte das preparações da empresa para o Mobile World Congress 2023. O anúncio foi feito em um Digital Talent Summit coorganizado pela Huawei e pelo UNECSO Institute for Lifelong Learning (UIL), que atua como secretaria da GAL.

Representative from Huawei and UNESCO Institute for Lifelong Learning signs agreement (Photo: Huawei)

No evento, a Huawei e o UIL concordaram em promover conjuntamente o uso da tecnologia para melhorar a alfabetização. As duas partes também assinaram um acordo de cooperação para que a Huawei financie a expansão das iniciativas atuais do UIL para aprimorar o uso da tecnologia por educadores em países em desenvolvimento. Atualmente, a iniciativa do UIL opera em Bangladesh, Costa do Marfim, Egito, Nigéria e Paquistão.

A Huawei é a primeira empresa privada a se tornar membro associado da GAL e está animada com seus objetivos alinhados com a visão da GAL de erradicar o analfabetismo digital entre jovens.

O diretor do UIL, David Atchoarena, explicou durante o evento: "nosso mundo em rápida transformação exige esforços conjuntos e parcerias para alcançar uma educação de qualidade e aprendizado contínuo para todos".

Atchoarena ainda disse: "a experiência da Huawei na área de inovação na aprendizagem será um excelente recurso para a Aliança Global pela Alfabetização. Projetos colaborativos como o nosso garantirão que ninguém fique para trás nesta jornada".

A vice-presidente de comunicações corporativas da Huawei, Vicky Zhang, também comentou: "ter a educação certa costuma ser a chave para o sucesso na vida. Como um player importante no setor de tecnologia, a Huawei acredita que tem a responsabilidade de fornecer habilidades tecnológicas em todas as partes do mundo, fazendo o que estiver ao nosso alcance para incluir o maior número possível de pessoas".

"Estamos orgulhosos de colaborar com a UNESCO para alcançar melhor essa responsabilidade", acrescentou Zhang.

A Huawei acredita que o talento digital é um fator fundamental para alcançar a transformação digital, o crescimento econômico sólido e uma melhor qualidade de vida. Desde 2008, a Huawei oferece uma ampla e crescente gama de programas de talentos. Com a iniciativa Seeds for the Future, a Huawei oferece todos os anos a dezenas de milhares de pessoas bolsas de estudo e cursos de treinamento digital voltados para todas as faixas etárias. Além disso, a empresa organiza e patrocina competições de tecnologia onde os alunos podem expandir seus conhecimentos, ganhar prêmios e fazer novos amigos.

O Dr. Piti Srisangnam, diretor executivo da ASEAN Foundation, elogiou a contribuição da Huawei para a comunidade de talentos local. "O programa ASEAN Seeds for the Future que lançamos em 2022 em conjunto com a Huawei já se tornou uma plataforma de recursos para centenas de estudantes locais em dez países da ASEAN aprenderem sobre TIC e fazerem intercâmbios culturais", disse ele.

John Omo, secretário-geral da União Africana de Telecomunicações (ATU), também enfatizou a necessidade de aproximar os talentos locais da comunidade internacional. Ele disse: "é fundamental que os jovens da África tenham acesso a oportunidades no mundo todo e possam fazer parte de conversas globais".

O senador Jorge Ramirez Marin, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado do México, também pediu uma sinergia global. "A educação digital deve ser um fator que nos aproxime da equidade, ao invés de agravar a desigualdade", afirmou.

O evento foi concluído com uma sessão aprofundada e interessante sobre como imaginar o futuro da educação. O painel de discussão foi compartilhado por George Gilder, renomado economista e cofundador do Discovery Institute, Dr. Ricardo Gil-da-Costa, CEO e cofundador da Neuroverse, e dois ex-alunos da Huawei Seeds for the Future.

Até o momento, o programa Seeds for the Future da Huawei ajudou no desenvolvimento de mais de 2,2 milhões de talentos digitais em mais de 150 países. A Academia de TIC da empresa pode treinar cerca de 200.000 alunos por ano. Em 2021, a Huawei anunciou que havia investido US$ 150 milhões e planejava investir outros US$ 150 milhões no desenvolvimento de talentos digitais antes de 2026, o que deve beneficiar mais 3 milhões de pessoas.

Sobre a Aliança Global pela Alfabetização

Desde seu lançamento em 2016, a Aliança Global pela Alfabetização tem promovido o discurso internacional e guiado a agenda de alfabetização globalmente para as pessoas que mais precisam. A aliança inclui 30 países comprometidos em melhorar a alfabetização de jovens e adultos. Ela serve como uma plataforma para seus membros discutirem em conjunto o andamento e os desafios, além de compartilharem conhecimentos e práticas recomendadas.

