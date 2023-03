Comunicado do Business Wire :HCLSoftware

A HCLSoftware e a SolarWinds estão expandindo sua parceria anunciada em outubro de 2022, a fim de construir uma plataforma de observabilidade de rede 5G de ponta a ponta, de nuvem para RAN (rede de acesso por rádio). Esta solução conjunta baseada em IA combina a plataforma de automação de rede aumentada da HCLSoftware (HCL ANA), o HCL DRYiCE iObserve desenvolvido pela SolarWinds e outros produtos de telecomunicações da HCLSoftware com a plataforma de observabilidade, monitoramento e gerenciamento de serviços SolarWinds para fornecer uma plataforma de observabilidade de telecomunicações Cloud-to-RAN 5G a operadoras de redes móveis.

Em outubro, a SolarWinds anunciou sua expansão pretendida com o produto DRYiCE da HCLSoftware, visando revolucionar operações de TI para empresas, com foco em reunir os melhores AIOps avançados da categoria, observabilidade de ponta a ponta e plataforma de gerenciamento de serviços de ambas as empresas.

A plataforma HCL ANA é a solução de otimização de rede de última geração da HCLSoftware que permite que as operadoras móveis gerenciem seus serviços 5G a nível mundial, ao automatizar implantações de diversos fornecedores e tecnologias (por exemplo, 4G e 5G) em ambientes de nuvem ou locais.

A plataforma compatível com HCL ANA ORAN monitora automaticamente dados entre domínios em tempo real para prever, configurar e otimizar redes híbridas com técnicas de autocorreção baseadas em IA. Um dos principais casos de uso abordados pela plataforma de observabilidade de rede de telecomunicações HCLSoftware e SolarWinds 5G com um painel unificado é a redução do consumo de energia e dos custos não apenas na RAN, mas também na rede de telecomunicações principal e na infraestrutura de TI na nuvem ou no local. Esta solução conjunta foi concebida para poupar milhões de dólares ao ano às operadoras de redes móveis, reduzindo significativamente as despesas operacionais.

A plataforma de observabilidade de rede de telecomunicações Cloud-to-RAN 5G criada em conjunto também oferece suporte a vários aplicativos baseados em IA, incluindo alívio de congestionamento de rede, que aprimora o desempenho da rede em áreas com alto congestionamento de tráfego, como centros de cidades, para oferecer serviços 5G de modo rápido e confiável, a fim de otimizar a qualidade da experiência de assinantes.

"Estamos empolgados em construir esta plataforma de observabilidade de telecomunicações baseada em IA com a SolarWinds, o que irá proporcionar uma economia inigualável a nossos clientes de telecomunicações", disse Kalyan Kumar, Diretor de Produtos da HCLSoftware.

"Esta solução conjunta fornece integração profunda entre o HCL iObserve (desenvolvido pela SolarWinds Observability) e a HCL ANA, ao permitir que os clientes de telecomunicações satisfaçam suas necessidades de observabilidade em ambientes de diversas nuvens, além de 4G e 5G, tudo mediante uma plataforma comum", disse Sudhakar Ramakrishna, Presidente e Diretor Executivo da SolarWinds.

A HCLSoftware estará no Mobile World Congress 2023 em Barcelona, de 27 de fevereiro a 2 de março de 2023, no pavilhão 2, estande nº 2E19. Visite-nos para saber mais sobre como a HCLSoftware atua em empresas de telecomunicações ao redor do mundo.

