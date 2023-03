Comunicado do Business Wire :ExaGrid

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que a empresa foi reconhecida por pares como "Strong Performer" norelatório Soluções de Software de Recuperação e Backup Corporativo "Voice of the Customer" (Voz do cliente) do Gartner Peer Insights de janeiro de 2023. Esse relatório, baseado em revisões por pares e avaliações, inclui visões do segmento que agrupam fornecedores no mercado em um segmento de cliente específico do setor, região de implantação ou tamanho da empresa com base em dados demográficos dos seus revisores. No segmento "região norte-americana", a ExaGrid foi posicionada como "Customers' Choice" (Escolha dos Clientes).

Principais pontos do relatório Soluções de Software de Recuperação e Backup Corporativo "Voice of the Customer" do Gartner Peer Insights1:

-- "O 'Voice of the Customer' é um documento que resume as revisões do Gartner Peer Insights em informações para os tomadores de decisão de TI. Essa perspectiva agregada gerada por pares, junto com análises individuais detalhadas, complementa as pesquisas de especialistas da Gartner e pode desempenhar um papel central no seu processo de compra, visto que foca nas experiências diretas dos pares em implementação e operação de uma solução. Nesse documento, são incluídos apenas os fornecedores com 20 ou mais revisões publicadas elegíveis (e 15 ou mais avaliações nas categorias "Capabilities" e "Support/Delivery") durante o período especificado de envio de 18 meses. As revisões de fornecedores parceiros ou usuários finais de empresas com receita de menos de $50 milhões são excluídas dessa metodologia.

-- Os fornecedores colocados no quadrante superior direito do "Voice of the Customer" são reconhecidos com o mérito de "Customers' Choice" do Gartner Peer Insights, indicados com uma insígnia para tal. Os fornecedores reconhecidos satisfazem ou excedem a categoria "Overall Experience" média do mercado e a categoria "User Interest and Adoption" média do mercado.

-- Os fornecedores colocados no quadrante inferior direito "Established" do "Voice of the Customer" atendem ou excedem a categoria "User Interest and Adoption" média do mercado, mas não satisfazem a categoria "Overall Experience" média do mercado.

-- Os fornecedores colocados no quadrante superior esquerdo "Strong Performer" do "Voice of the Customer" atendem ou excedem a categoria "Overall Experience" média do mercado, mas não satisfazem a categoria "User Interest and Adoption" média do mercado.

-- Os fornecedores colocados no quadrante inferior esquerdo "Aspiring" do "Voice of the Customer" não satisfazem a categoria "User Interest and Adoption" média do mercado nem a categoria "Overall Experience" média do mercado. Como todos os outros fornecedores nesse relatório, seus produtos se alinham com esse mercado, e eles satisfizeram os critérios mínimos para serem incluídos. Veja a metodologia completa do "Voice of the Customer" aqui."

"Estamos honrados por sermos reconhecidos nesse relatório, que agrega a visão dos pares junto com avaliações individuais detalhadas no mercado de Soluções de Software de Recuperação e Backup Corporativo", afirmou Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. "Estamos gratos aos nossos clientes por revisarem o Tiered Backup Storage da ExaGrid e compartilharem suas experiências no Gartner Peer Insights, o que nos possibilitou obter esse mérito. A ExaGrid tem mais de 3.750 clientes ativos no mercado médio superior e grandes clientes corporativos que usam o Tiered Backup Storage da ExaGrid para proteger seus dados".

1 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions" por meio de contribuição por pares, 20 de janeiro de 2023.

Isenção de responsabilidade

A Gartner é uma marca registrada e marca de serviço, e a Peer Insights é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste das opiniões de usuários finais individuais baseados nas suas próprias experiências com os fornecedores listados na plataforma, não devem ser interpretadas como declarações de fato, nem representam as visões da Gartner ou suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nesse conteúdo nem faz nenhuma garantia, explícita ou implícita, com relação a esse conteúdo, com relação a sua precisão ou integridade, inclusive nenhuma garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo, à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras do "tipo empilhamento" e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões atrasadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid possui engenheiros de sistemas de vendas físicas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Península Ibérica, Índia, Israel, Japão, México, Nórdicos, Polônia, Arábia Saudita, Cingapura, África do Sul, Coréia do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que nossos cliente dizem sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que eles agora passam significantemente menos tempo com armazenamento de backup nas histórias de sucesso dos nossos clientes. A ExaGrid tem orgulho da nossa pontuação +81 NPS!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Mídia: Mary Domenichelli ExaGrid [email protected]

