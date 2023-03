Comunicado do Business Wire :Emergent Cold LatAm

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm ou a Companhia), prestadora de serviços de armazenagem frigorificada e logística que mais cresce na América Latina, anunciou hoje a aquisição de dois armazéns em temperatura controlada localizadas no Estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Esses ativos foram adquiridos da Reiter Log, empresa líder de soluções de transporte e logística para clientes da cadeia de suprimentos de alimentos.

Esta transação representa uma expansão significativa da rede de armazenagem frigorificada da Companhia no sul do Brasil. Inclui uma nova instalação de 12.500 posições de paletes em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, capital do estado, e uma instalação de 2.500 posições de paletes localizada em Passo Fundo. Ambos os locais fortalecem significativamente as capacidades de distribuição nacional da Emergent Cold LatAm e acrescentam clientes de alta qualidade à sua lista. O site de Nova Santa Rita inclui terreno adicional para vários projetos de desenvolvimento futuro.

Com esta compra da Reiter Log, a Emergent Cold LatAm agora conta com quase um milhão de metros quadrados de capacidade de armazenamento a frio no Brasil, juntamente com congelamento rápido e outros serviços de valor agregado.

"Temos o prazer de concluir esta transação com a Reiter Log e adicionar vários ativos de qualidade à nossa crescente rede do Cone Sul", disse Evandro Calanca, Diretor Executivo - Brasil na Emergent Cold LatAm. "Temos um plano ambicioso para criar a principal operação de armazenamento e logística no Brasil, um mercado estratégico para a Emergent Cold LatAm. É emocionante ver essa visão se tornar realidade por meio de investimentos contínuos e nosso foco na excelência operacional."

44 Capital Finanças Corporativas atuou como assessor financeiro e Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico da Emergent Cold LatAm.

Sobre a Emergent Cold LatAm:

A Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construindo a rede de cadeia de frio da mais alta qualidade para fornecer soluções logísticas de ponta a ponta com controle de temperatura para seus clientes em toda a América Latina. A empresa foi fundada para atender à necessidade do mercado por soluções modernas de cadeia de frio e para atender à crescente demanda de clientes nacionais e globais. A Emergent Cold LatAm opera atualmente 62 instalações de armazenamento a frio, mais de 500 caminhões e cinco instalações em construção para completar um total de 10 países na América Latina.

