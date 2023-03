Comunicado do Business Wire :Eaton

A Eaton, empresa de gerenciamento inteligente de energia, anunciou hoje que as tecnologias de desativação de cilindros (CDA) e fechamento tardio da válvula de admissão (LIVC) de seu Vehicle Group demonstraram reduzir simultaneamente os óxidos de nitrogênio (NOx) e o dióxido de carbono (CO2). As tecnologias demonstraram ser eficazes para atender aos futuros requisitos globais de emissões para veículos comerciais movidos a diesel, de acordo com uma série recente de testes conduzidos pela FEV, líder reconhecida em design e desenvolvimento de motores a gasolina, diesel e híbridos e sistemas veiculares avançados.

O teste mediu o consumo de combustível e a temperatura de exaustão, dos quais foram determinados o NOx e CO2 de saída do motor. Os resultados indicaram que a CDA criou uma redução de até 38% de NOx em comparação com 13% para o LIVC graças ao aumento da temperatura dos gases de escape, o que permite um ótimo desempenho de pós-tratamento das emissões. Os resultados foram entregues ao mesmo tempo em que reduziam as emissões de CO2.

Durante a avaliação, o mecanismo de válvulas padrão em um motor diesel de 11 litros foi substituído pelo sistema de atuação de válvula variável da Eaton, capaz de fornecer funções de CDA ou LIVC. O motor foi colocado em um dinamômetro e testado no motor padrão e em vários modos de motor de CDA e LIVC para determinar os efeitos de gerenciamento térmico ideais e economia de combustível.

"As regulamentações de emissões estão impulsionando a adoção de soluções de atuação de válvulas variáveis por nossos clientes globais de veículos comerciais", comentou Fabiano Contarin, diretor de Produto, Atuação de Válvulas de Veículos Comerciais, do Vehicle Group da Eaton. "Nosso portfólio de tecnologias está ajudando os fabricantes a cumprir os regulamentos futuros de várias maneiras com base na preferência do cliente".

A CDA da Eaton também resultou em uma redução de 3% no consumo de combustível em um ciclo de baixa carga, enquanto o LIVC reduziu o consumo de combustível em 0,5%. Além disso, a CDA no modo de três cilindros aumentou as temperaturas de exaustão em até 175 graus Celsius, o que ajudou a aumentar a eficiência de um sistema de redução catalítica seletiva (SCR).

Os resultados do estudo confirmam constatações anteriores de testes conduzidos nos EUA pela Eaton e pelo Southwest Research Institute (SwRI), uma das maiores e mais antigas organizações independentes de pesquisa aplicada e desenvolvimento sem fins lucrativos. As constatações dos testes baseados nos EUA foram obtidas usando a CDA e um catalisador de redução catalítica seletiva (SCR) acoplado próximo, que reduziram as emissões de CO2 em 4% em um ciclo de baixa carga com emissão de NOx de 0,02 g/hp-h.

"Se um ciclo de baixa carga é o foco do cliente, a CDA é a tecnologia ideal", destacou Contarin. "O LIVC, por sua vez, oferece benefícios menores, mas em uma faixa mais ampla do mapa do motor, especialmente quando combinado com uma taxa de compressão mais alta".

A Eaton é uma empresa de gerenciamento de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas em todos os lugares. Somos guiados pelo nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar a energia - hoje e no futuro. Ao aproveitar as tendências de crescimento global de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para energia renovável, ajudando a resolver os desafios de gerenciamento de energia mais urgentes do mundo e fazendo o melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton está comemorando seu 100º aniversário listada na Bolsa de Valores de Nova York. Registramos receitas de US$ 20,8 bilhões em 2022 e atendemos clientes em mais de 170 países. Para mais informações, visite www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e LinkedIn.

