Comunicado do Business Wire :Diligent

A Diligent, líder global em governança moderna que fornece soluções SaaS em governança, risco, conformidade, auditoria e ESG, anunciou hoje novas parcerias em resposta à crescente demanda por informações conectadas nas organizações. O Programa de Parceiros da Diligent permite que os parceiros agreguem valor para seus clientes, permitindo-lhes capturar novos fluxos de receita ao proporcionar uma única fonte para atender a todas as necessidades de governança, risco e conformidade (GRC) e de governança ambiental, social e corporativa (ESG).

"Estamos entusiasmados em receber grandes parceiros nas áreas de consultoria, sustentabilidade, TI e jurídico", disse Ricardo Moreno, vice-presidente sênior de Parcerias Mundiais da Diligent. "As organizações de hoje estão navegando em um conjunto cada vez maior de desafios enquanto precisam unir desempenho e propósito. Os líderes precisam dos dados e informações certos para tomar decisões melhores e mais rápidas. Estamos entusiasmados em oferecer aos nossos parceiros acesso a todo o nosso portfólio de soluções, juntamente com os recursos, investimentos e incentivos, para atender a essa demanda por informações conectadas".

As organizações selecionadas com as quais a Diligent fez parceria recentemente incluem:

-- Best in Governance - A Best in Governance Inc. (BIG) fornece governança corporativa sustentável moderna e sob medida, além de serviços de consultoria de ESG. Por meio da parceria, os clientes podem acessar serviços de consultoria para otimizar suas estruturas de governança corporativa e estratégias de ESG, que são complementares ao conjunto abrangente de governança e soluções de ESG que a Diligent fornece para melhorar e simplificar as estratégias modernas de governança sustentável.

-- Board Excellence - A Board Excellence é uma empresa de consultoria líder, com sede na Irlanda e no Reino Unido, que capacita a mesa diretora para se destacarem em governança, eficácia e desempenho. Os clientes da Board Excellence e da Diligent agora podem aproveitar o poder combinado das soluções de colaboração de diretoria e liderança e serviços de consultoria para ficarem à frente de cenários de negócios cada vez mais complexos.

-- Brave Consultancy - A Brave Within LLP. é uma consultoria líder no Reino Unido que fornece serviços em toda a jornada de governança, risco, controle, garantia e conformidade regulatória. As organizações agora podem aproveitar todo o conjunto robusto de soluções de GRC da Diligent e os principais serviços de consultoria da Brave Consultancy para tomar decisões melhores e mais rápidas.

-- Clarity AI - A Clarity AI é uma plataforma líder em tecnologia de sustentabilidade. Por meio da parceria, os dados e classificações de ESG da Clarity AI agora se integram às soluções de colaboração de diretoria e liderança da Diligent para empresas públicas e privadas obterem informações sobre os respectivos perfis e classificações de ESG, tudo englobado na solução líder mundial para mesa diretoria.

-- CYLK - A CYLK Technologing atende o mercado de segurança cibernética no Brasil com soluções inovadoras para manter a agilidade e sair na frente. Por meio da parceria, os clientes da CYLK terão acesso à Diligent como fornecedora preferencial de soluções de GRC, beneficiando-se dos principais serviços de consultoria em segurança cibernética e soluções inteligentes de estratégia e risco.

-- PwC Canada - A PwC Canada é uma empresa de serviços profissionais com foco em auditoria e garantia, impostos, negócios e soluções de consultoria voltadas para segurança cibernética, GRC, transformação financeira e muito mais. Por meio da parceria da PwC Canada com a Diligent, os clientes agora podem aproveitar as principais soluções de GRC da Diligent para mitigar e se antecipar ao risco para criação de resiliência.

-- Software & Consulting Americas - A Software & Consulting Americas é uma consultoria líder com raízes na América Latina, apresentando soluções e serviços de software especializados para os setores público e privado. Após uma parceria de 15 anos no Peru, a Software & Consulting está expandindo sua parceria com a Diligent para oferecer suas principais soluções de auditoria e GRC a seus clientes nos EUA e no Canadá.

-- TheMediaGroup - A TheMediaGroup é uma consultoria líder no Brasil que oferece suporte a organizações com engajamento de partes interessadas, planejamento de ações e alinhamento de questões de ESG com estratégia financeira. Por meio da parceria, os clientes da TheMediaGroup podem acessar a Diligent como um fornecedor de software preferencial para ajudá-los a cumprir suas metas de transformação de ESG.

-- Vervantis - A Vervantis Inc. é uma especialista em energia, sustentabilidade e gerenciamento de contas de serviços públicos que fornece consultoria, software e experiência para empresas de médio e grande porte na América do Norte. Por meio da parceria, os clientes da Vervantis se beneficiarão das principais soluções de ESG e de risco e conformidade da Diligent, além do melhor software de gestão ambiental, serviços públicos e energia da Vervantis.

"Hoje, as organizações estão navegando em ambientes de negócios em rápida mudança. Na PwC Canada, somos dedicados em reunir diferentes perspectivas e recursos para ajudar nossos clientes a se adaptar, diferenciar e agregar valor", disse Kishan Dial, parceiro de Serviços de Garantia de Risco da PwC Canada. "As principais soluções SaaS da Diligent permitirão que as organizações gerenciem seus objetivos de ESG, governança, risco e conformidade e criem resiliência".

"A Vervantis está entusiasmada com a parceria com a Diligent, oferecendo aos nossos clientes seu software líder em relatórios de ESG e conformidade", comentou Dan Moat, presidente da Vervantis. "A Diligent integra-se perfeitamente com nosso conjunto de soluções de validação de contas de energia e serviços públicos, proporcionando às organizações uma resposta simples para um ambiente de conformidade cada vez mais complexo".

Sobre a Diligent

A Diligent é líder global em governança moderna, fornecendo soluções SaaS para governança, risco, conformidade, auditoria e ESG. Capacita mais de 1 milhão de usuários e 700.000 membros da diretoria com uma visão holística das práticas de GRC de suas organizações, para que possam tomar decisões melhores e mais rápidas. Não importa o desafio. Saiba mais em diligent.com.

