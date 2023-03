Comunicado do Business Wire :AM Best

AAM Bestestá solicitando comentários dos participantes do mercado no setor de seguros e outras partes interessadas sobre atualizações preliminares da Metodologia de Classificação de Crédito da Best (BCRM) e o procedimento de critérios de Análise de Capital Disponível e de Empresa Controladora (que será conhecido como Análise de Capital Disponível e de Seguradora Controladora).

Estes documentos preliminares estão disponíveis na seção de metodologia do site da AM Best. Os comentários deverão ser enviados até 31 de março de 2023.

As principais atualizações do BCRM concentram-se na Seção IV: Seguradora Controladora e Classificações de Crédito de Emissão. Não há alteração nos principais componentes do processo analítico (solidez do balanço patrimonial, desempenho operacional, perfil de negócios e gestão de riscos corporativos), que continuam sendo os pilares-chave da análise. As alterações propostas estão relacionadas sobretudo ao escalonamento utilizado para derivar a Classificação de Crédito de Emissor de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) de uma seguradora controladora.

As alterações no esboço atualizado do BCRM incluem o seguinte:

-- Discussão da regulamentação nos critérios e na implementação das recém-desenvolvidas classificações da AM Best de grupos seguradores, largamente determinadas por seu ambiente regulatório, usando os termos: Grupos de Gestão de Capital Coletivo e Estruturas Priorizadas de Entidade

-- Introdução de uma nova tabela para refletir um escalonamento mais restrito aos grupos classificados como Grupos de Gestão de Capital Coletivo

-- Detalhe sobre o tratamento de grupos em múltiplos ambientes operacionais e seguradoras controladoras intermediárias

No esboço do procedimento de critérios atualizados, "Análise do Capital Disponível e da Seguradora Controladora", a AM Best fez revisões para fins de esclarecimento e maior transparência. As revisões consideram as mais recentes estruturas de capital, instrumentos e características inerentes ao mercado de seguros. Os esclarecimentos nos critérios não alteram a abordagem da AM Best para análise de classificações de crédito.

As alterações no esboço do procedimento atualizado de "Análise do Capital Disponível e da Seguradora Controladora" incluem o seguinte:

-- Elaboração sobre a importância da regulamentação para o tratamento de dívida na análise de classificação de crédito

-- Esclarecimento no tratamento de dívida descendente no Índice de Adequação de Capital da Best (BCAR)

-- Esclarecimento no tratamento das atividades orientadas a serviços na análise de seguradoras controladoras

-- Esclarecimento no tratamento de ações preferenciais perpétuas

-- Considerações adicionais sobre características de certos instrumentos

-- Alteração do título de critério para "Análise de Capital Disponível e de Seguradora Controladora"

Espera-se que as revisões do BCRM resultem em uma recalibração de uma pequena parte das classificações de crédito da AM Best. Cada classificação de crédito potencialmente impactada pelo BCRM atualizado estará sujeita ao processo completo do comitê de classificação de crédito segundo os critérios revisados. Uma revisão das classificações de crédito afetadas será concluída dentro de seis meses a partir da data efetiva da metodologia. A AM Best espera que menos de 5% de suas classificações de crédito publicadas sejam afetadas.

Quaisquer classificações de crédito que forem recalibradas como resultado destas revisões do BCRM, não irão refletir alteração na qualidade de crédito.

A AM Best não espera que a implementação das revisões propostas para "Análise de Capital Disponível e da Seguradora Controladora" irá resultar em alterações de quaisquer classificações de crédito publicadas.

Este esboço de procedimento de critérios está disponível em www.ambest.com/ratings/methodology.

Ao enviar comentários à caixa de entrada da metodologia, uma das três opções a seguir pode ser selecionada: Permitir que meus comentários se tornem públicos e incluam minhas informações de contato; permitir que meus comentários sejam tornados públicos, mantendo minhas informações de contato anônimas; ou não publicar meus comentários (confidencial). Comentários por escrito devem ser enviados até 31 de março de 2023, por e-mail a um dos seguintes endereços de e-mail com base em sua seleção:

-- Para permitir que seu comentário se torne público, incluindo suas informações de contato, envie um e-mail a [email protected]

-- Para permitir que seu comentário se torne público, mantendo suas informações de contato anônimas, envie um e-mail a [email protected]

-- Para não publicar suas informações de contato ou comentários e manter todas as informações confidenciais, envie um e-mail a [email protected]

Uma discussão em vídeo sobre este assunto com Mahesh Mistry, diretor sênior de critérios de classificação de crédito, e Mathilde Jakobsen, diretora de análise, ambos da AM Best, está disponível em http://www.ambest.com/v.asp?v=ambholdingscocriteria223.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

