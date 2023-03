Com Hulk de volta, Atlético-MG quer superar defesa do Carabobo no jogo de volta na Libertadores

O artilheiro Hulk vai comandar o Atlético-MG em Belo Horizonte nesta quarta-feira, um alívio para um ataque que teve problemas para superar a defesa do Carabobo da Venezuela no jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores.

O atacante do Galo, de 36 anos, não participou do empate sem gols em Caracas devido a um teste positivo para covid-19, mas já está recuperado para contribuir com a sua força e gols no objetivo do time mineiro de se aproximar da fase de grupos.

Autor de sete gols em seis partidas no Campeonato Mineiro, o atacante será uma arma importante do técnico argentino Eduardo Coudet no jogo no Mineirão às 21h30 (horário de Brasília).

Para o Galo, que também volta a contar com outras duas peças importantes, o argentino Matías Zaracho e o chileno Eduardo Vargas, basta apenas uma vitória para avançar à terceira fase da Libertadores.

Quem vencer o confronto vai encarar o vencedor do duelo entre Millonarios (COL) e Universidad Católica (EQU), que se enfentam na quinta-feira em Bogotá. No jogo de ida empataram sem gols.

Apesar de ser franco favorito contra um adversário que nunca venceu fora de casa na Libertadores (três jogos, três derrotas), o time brasileiro parou em Caracas na defesa venezuelana e principalmente no goleiro francês Jeremy Vachoux.

Paulinho, Ademir e Sasha não conseguiram superar o europeu, então os retornos de Hulk, Vargas e Zaracho são uma esperança para Coudet.

O chileno está disponível após cumprir uma suspensão e o argentino está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo que o afastou da pré-temporada.

No entanto, Paulinho se prepara para começar a partida ao lado de Hulk e a presença de Zaracho é dúvida, já que "El Chacho" consolidou seu meio de campo com Allan, Edenilson, Patrick e Pedrinho.

"Há muitos jogadores na minha posição, mas ninguém tem uma vaga garantida", disse Zaracho.

Coudet, por outro lado, não poderá contar com o zagueiro Bruno Fuchs devido a uma fratura no pé direito, nem com o atacante argentino Cristian Pavón, que cumpre suspensão.

Nathan Silva e Réver brigam pela vaga de Fuchs, que está na enfermaria junto com o lateral Guilherme Arana, o zagueiro Igor Rabelo e o atacante Alan Kardec.

Apesar de o Galo, campeão da Libertadores em 2013, liderar seu grupo invicto no campeonato estadual (cinco vitórias e dois empates), seu jogo até aqui não tem seduzido toda sua torcida.

O Carabobo, comandado por Juan Domingo Tolisano, se anima com o desempenho pouco brilhante do adversário para surpreender na sua quarta participação no torneio continental, no qual nunca disputou a fase de grupos.

"Para vencer é preciso atacar e não é segredo para ninguém que gosto de jogar de forma ofensiva, é a melhor forma de ganhar jogos", disse o técnico, revelando a sua carta de intenções.

No entanto, seu time sofreu um duro golpe no sábado, ao perder a primeira partida de 2023: por 3 a 1, em casa, contra o Deportivo Táchira, pela quarta rodada do Campeonato Venezuelano.

Sem novidades conhecidas no elenco, o Carabobo espera virar a página após esse revés e derrotar um peso-pesado.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson - Mariano, Nathan Silva (Réver), Jemerson, Dodô - Allan, Edenilson, Patrick, Pedrinho - Hulk, Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet.

Carabobo: Jeremy Vachoux - Juan David Cuesta, Leonardo Aponte, Carlos Lujano, Miguel Pernía - Francisco Flores - José Balza, Gustavo González, Carlos Sosa, Juan Camilo Pérez - Francisco Apaolaza. Técnico: Juan Domingo Tolisano.

Árbitro: Diego Haro (PER)

