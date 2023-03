Candidato governista vence primeiro turno das eleições presidenciais na Nigéria

O candidato do partido do governo da Nigéria, Bola Tinubu, venceu o primeiro turno das eleições presidenciais no país mais populoso da África, de acordo com os resultados completos divulgados nesta quarta-feira (1º, noite de terça em Brasília).

A Comissão Nacional Eleitoral (Inec) ainda precisa confirmar se Tinubu obteve 25% dos votos em pelo menos 24 dos 36 estados nigerianos e em Abuja, capital federal, para declarar sua vitória definitiva nas eleições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

cl-cma/dbh/am

Tags