Arsenal recebe Everton com chances de aumentar vantagem na liderança do Inglês

O Arsenal, atual líder do Campeonato Inglês com dois pontos de vantagem sobre o Manchester City (2º4), recebe nesta quarta-feira o Everton (18º) em um jogo atrasado da sétima rodada com chances de aumentar sua diferença para cinco pontos.

O duelo entre 'Gunners' e 'Toffees' deveria ter acontecido em setembro, mas o falecimento da rainha Elizabeth II obrigou o adiamento da rodada. Devido a Copa do Mundo de 2022 e ao apertado calendário do futebol inglês, com duas copas nacionais, o jogo só acontece agora, cinco meses depois.

As duas equipes chegam em momentos muito diferentes: o Arsenal mantém a liderança e resiste à perseguição de Manchester City e Manchester United (3º), que ainda brigam pelo título.

"Tenho a sensação de que na Premier League vão acontecer muitas coisas. Todos vão perder pontos, mas nós não podemos perder nenhum se quisermos lutar até o final", declarou o técnico do City, Pep Guardiola.

Por sua vez, o Everton entrou na zona de rebaixamento após a derrota em casa para o Aston Villa (11º) no fim de semana.

A 13 rodadas do fim do campeonato, o Liverpool (7º) segue distante da luta pelo título e recebe o Wolverhampton (15º) em outro jogo adiado da rodada.

Após as eliminações nas duas copas inglesas e da derrota por 5 a 2 para o Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, a temporada dos 'Reds' se restringe a lutar pelo 'Top 4'.

A nove pontos do Tottenham (4º), porém com dois jogos a menos, o time do técnico Jürgen Klopp pode se aproximar das primeiras posições antes de receber no domingo o United, atual campeão da Copa da Liga Inglesa e maior rival histórico dos 'Reds'.

- Jogos adiados da 7ª rodada do Campeonato Inglês:

- Quarta-feira:

(16h45) Arsenal - Everton

(17h00) Liverpool - Wolves

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 57 24 18 3 3 52 23 29

2. Manchester City 55 25 17 4 4 64 25 39

3. Manchester United 49 24 15 4 5 41 28 13

4. Tottenham 45 25 14 3 8 46 35 11

5. Newcastle 41 23 10 11 2 35 15 20

6. Fulham 39 25 11 6 8 36 31 5

7. Liverpool 36 23 10 6 7 38 28 10

8. Brighton 35 22 10 5 7 39 29 10

9. Brentford 35 23 8 11 4 37 30 7

10. Chelsea 31 24 8 7 9 23 25 -2

11. Aston Villa 31 24 9 4 11 30 38 -8

12. Crystal Palace 27 24 6 9 9 21 31 -10

13. Nottingham 25 24 6 7 11 18 42 -24

14. Leicester 24 24 7 3 14 36 42 -6

15. Wolverhampton 24 24 6 6 12 18 33 -15

16. West Ham 23 24 6 5 13 23 29 -6

17. Leeds 22 24 5 7 12 29 39 -10

18. Everton 21 24 5 6 13 17 32 -15

19. Bournemouth 21 24 5 6 13 22 48 -26

20. Southampton 18 24 5 3 16 19 41 -22

