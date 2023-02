Turquia anuncia retomada das negociações sobre adesão de Otan com Suécia e Finlândia

As negociações entre Turquia, Suécia e Finlândia para a adesão à Otan dos dois países nórdicos serão retomadas em 9 de março, anunciou o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlüt Cavusoglu.

O governo da Turquia suspendeu as negociações no fim de janeiro, ao adiar uma reunião entre os três países prevista para fevereiro, depois que várias manifestações antiturcas e contra o islã foram organizadas na capital da Suécia, Estocolmo.

Os protestos revoltaram o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que advertiu a Suécia que não apoiaria a candidatura do país a integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Em visita a Ancara este mês, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, fez um apelo para a integração imediata de Finlândia e Suécia à organização.

Nesta segunda-feira, o chefe da diplomacia turca considerou que "a Suécia não adotou nenhuma medida satisfatória" com este objetivo, mas reconheceu progressos nas negociações.

"Sem estes avanços, consideramos impossível dizer 'sim' à adesão da Suécia à Otan", afirmou Cavusoglu.

A Turquia acusa a Suécia de abrigar militantes e simpatizantes curdos que, segundo as autoridades turcas, são "terroristas", em particular os integrantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

