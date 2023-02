'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' domina premiação do Sindicato dos Atores

O filme "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" deu sequência ao seu domínio na temporada de prêmios de Hollywood e venceu as principais categorias do Sindicato dos Atores (SAG), no domingo.

A produção de ficção científica sobre uma família sino-americana que enfrenta uma auditoria fiscal e acaba lutando contra um supervilão entre vários universos levou o prêmio de melhor elenco, o equivalente a melhor filme no SAG Awards.

Além disso, o filme rendeu os prêmios de melhor atriz para Michelle Yeoh, melhor ator coadjuvante para Ke Huy Quan e melhor atriz coadjuvante para Jamie Lee Curtis.

As estatuetas do Sindicato dos Atores confirmam o favoritismo de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" para o Oscar, que acontecerá em 12 de março, depois que o filme venceu os prêmios dos sindicatos de diretores e produtores.

Brendan Fraser venceu na categoria de melhor ator, por seu papel em "A Baleia".

Nas categorias de televisão, "The White Lotus" venceu como melhor série de drama e "Abbott Elementary" levou o prêmio de melhor elenco de série de comédia.

