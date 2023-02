Swiatek segue firme no topo do ranking da WTA; Bia Haddad cai para o 13º lugar

Apesar de ter perdido a final em Dubai, a polonesa Iga Swiatek se manteve firme nesta segunda-feira no topo do ranking mundial da WTA, enquanto a espanhola Paula Badosa deixou o Top-20.

Swiatek caiu no torneio de Dubai diante da tcheca Barbora Krejcikova, que com esse resultado entrou no Top-20 (N.16). A tcheca conquistou seu sexto título na carreira.

No mesmo torneio, a espanhola Paula Badosa foi derrotada na primeira rodada pela russa Liudmila Samsonova e deixou o Top-20 (N.22),

A brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu uma posição no ranking e agora está no 13º lugar.

-- Ranking mundial da WTA em 27 de fevereiro de 2023:

1. Iga Swiatek (POL) 10.585 pontos

2. Aryna Sabalenka (BLR) 6.100

3. Jessica Pegula (EUA) 5.495

4. Ons Jabeur (TUN) 4.921

5. Carolilne García (FRA) 4.835

6. Coco Gauff (EUA) 4.251

7. María Sakkari (GRE) 3.451

8. Daria Kasatkina (RUS) 3.365

9. Belinda Bencic (SUI) 3.360

10. Elena Rybakina (KAZ) 2.935

11. Veronika Kudermetova (RUS) 2.301

12. Liudmila Samsonova (RUS) 2.301

13. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.256

14. Victoria Azarenka (BLR) 2.237

15. Petra Kvitova (CZE) 2.227

16. Barbora Krecijkova (CZE) 2.205

17. Karolina Pliskova (CZE) 2.045

18. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2.030

19. Simona Halep (ROM) 1.955

20. Madison Keys (EUA) 1.857

