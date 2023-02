Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito-armas: mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 27 de fevereiro às 5h (Bras.). (135 x 132 mm) - Atualização disponível

* Israel-palestinos-conflito: mapa localizando Israel e os territórios palestinos, assim como a cidade de Nablus. (45 x 69 mm) - Disponível

* Migrantes-Itália-naufrágio-refugiados:

1/ Mapa localizando a cidade de Crotone na Itália. (45 x 44 mm) - Disponível

2/ Número de migrantes mortos e desaparecidos na rota do Mediterrâneo Central desde janeiro de 2023, segundo dados do Missing Migrants Project da Organização Internacional para as Migrações (OIM) até 22 de fevereiro, incluindo o naufrágio na costa de Crotone, na Itália, em 26 de fevereiro. (135 x 101 mm) - Disponível

* GB-Irlanda-política-diplomacia-comercio: Mapa da Irlanda do Norte detalhando a fronteira com a Irlanda. (89 x 55 mm) - Reenvio disponível

* Turquia-terremoto:

1/ Explicação da diferença entre as duas formas de medir os terremotos: magnitude e intensidade. (180 x 135 mm) - Reenvio disponível

2/ Os três principais tipos de falhas terrestres que causam os terremotos. (135 x 96 mm) - Reenvio disponível

3/ Mapa localizando as placas tectônicas na região da Turquia. (135 x 103 mm) - Reenvio disponível

* EUA-espaço-aeroespacial-Nasa-ISS-spacex: características da cápsula Crew Dragon da SpaceX. (135 x 105 mm) - Atualização disponível

* Tênis-2023:

1/ Clasificação ATP dos 10 primeiros tenistas. (45 x 77 mm) - Atualização disponível

2/ Clasificação WTA das 10 primeiras tenistas. (45 x 76 mm) - Atualização disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

