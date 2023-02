PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Colonos israelenses atacam cidade palestina em atos de represália

UE GB IRLANDA: Reino Unido e UE chegam a acordo sobre a Irlanda do Norte

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

HUWARA:

Colonos israelenses atacam cidade palestina em atos de represália

Os moradores da cidade palestina de Huwara, na Cisjordânia, observaram horrorizados nesta segunda-feira (27) casas incendiadas e carros queimados após um ataque de colonos em represália pela morte de dois irmãos israelenses.

Israel palestinos conflito

FOTOS, VIDEO

=== UE GB IRLANDA ===

LONDRES:

Reino Unido e UE chegam a acordo sobre a Irlanda do Norte

O Reino Unido e a União Europeia (UE) chegaram a um acordo, nesta segunda-feira (27), para resolver a disputa sobre os controles comerciais pós-Brexit na Irlanda do Norte, uma questão que estremece as relações entre Bruxelas e Londres há anos.

UE IrlandadoNorte diplomacia política comercio Brexit GB

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Escolas ensinam alunos a se defenderem de tiroteios em zonas pobres da Venezuela

O som de uma explosão ecoa na escola e os alunos se jogam no chão e protegem suas cabeças com os braço: é o protocolo a ser seguido no caso de um tiroteio em uma das favelas mais violentas da Venezuela.

Venezuela educação Brasil escola polícia México crime

MIAMI, Flórida:

DeSantis assina lei para retomar controle de área administrada pela Disney na Flórida

O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou, nesta segunda-feira (27), uma lei para que esse estado americano retome o controle administrativo e fiscal do território do parque de diversões Disney World, em Orlando, onde a gigante do entretenimento atuava como um governo local.

EUA Eco sociedade, Disney

-- EUROPA

CUTRO:

Mais corpos chegam à costa da Itália após naufrágio de embarcação com migrantes

A Guarda Costeira da Itália prosseguia nesta segunda-feira (27) com as buscas na localidade de Crotone, na região da Calábria (27), após o naufrágio de domingo de uma embarcação com migrantes que deixou dezenas de mortos.

Itália refugiados imigração migração acidente

FOTOS, VÍDEO

GENEBRA:

Rússia é alvo de novas críticas na ONU

Dos crimes de guerra aos problemas de segurança internacional, a invasão russa da Ucrânia dominou, nesta segunda-feira (27), o início dos debates do Conselho de Direitos Humanos da ONU e da Conferência sobre Desarmamento.

ONU direitos Ucrânia conflito Rússia diplomacia

-- ÁSIA

SEUL:

Líder norte-coreano abre reunião sobre agricultura após relatos de ameaça de fome

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, abriu uma reunião do partido para discutir o desenvolvimento agrícola, informou nesta segunda-feira (27) a imprensa estatal, após relatos de "grave" escassez de alimentos no país isolado.

CoreiaN fome política alimentos

TÓQUIO:

Ex-soldado japonesa denuncia assédio sexual nas Forças Armadas

Desde sua infância, Rina Gonoi sonhava em fazer parte das Forças Armadas japonesas. Ela nunca imaginou, porém, que seu objetivo se tornaria uma pesadelo por uma série de abusos sexuais que viria a sofrer na hierarquia militar.

Japão militares Mulheres direitos

-- ÁFRICA

LAGOS:

'Outsider' Peter Obi ganha estado crucial na eleição presidencial na Nigéria

O candidato do Partido Trabalhista, Peter Obi, surpreendeu, ao vencer no estado crucial de Lagos, reduto do partido governista, conforme resultados parciais da eleição presidencial na Nigéria divulgados nesta segunda-feira (27).

Nigéria eleições presidenciais política

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Banco francês BNP Paribas é acusado de financiar desmatamento no Brasil

Várias ONGs entraram com uma ação contra o banco francês BNP Paribas, denunciando-o por financiar a Marfrig, um gigante do setor agroalimentar brasileiro, acusado de contribuir para o desmatamento, apropriação de terras autóctones e trabalho forçado - anunciaram os demandantes nesta segunda-feira (27).

França Brasil escravidão meio ambiente Amazônia direitos florestas bancos

BARCELONA, Espanha:

Empresas de tecnologia prometem 'tsunami de inovação' em Barcelona

Os profissionais do setor de novas tecnologias prometeram nesta segunda-feira (27) em Barcelona um "tsunami de inovação", durante o início do encontro anual mais importante da área, que ocorre sob perspectivas comerciais ruins para a industria.

Por Valentin BONTEMPS e Joseph BOYLE

Por Valentin BONTEMPS e Joseph BOYLE

(Espanha informática telecomunicações pandemia celular conflito

FOTOS

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Agência dos EUA afirma que covid provavelmente surgiu após vazamento em laboratório chinês

O Departamento de Energia dos Estados Unidos acredita que a pandemia de coronavírus provavelmente surgiu após um vazamento em um laboratório chinês, mas a Casa Branca afirmou no domingo que o serviço de inteligência americano está dividido sobre o tema.

EUA covid pandemia vírus China saúde

CABO CANAVERAL:

Misssão da SpaceX para a ISS adiada após detecção de problemas

A decolagem programada para esta segunda-feira (27) de um foguete da SpaceX em direção à Estação Espacial Internacional (ISS) foi cancelada no último momento devido a um problema nos sistemas, anunciou a Nasa.

EUA espaço diplomacia

CIDADE DO VATICANO:

Papa Francisco visitará Hungria no final de abril

O papa Francisco, de 86 anos, viajará de 28 a 30 de abril para Budapeste, capital da Hungria, onde se reunirá com o primeiro-ministro Viktor Orban - anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (27).

religião Vaticano papa Hungria

PARIS:

ELA, a urgência de autorizar novos tratamentos quando todos os meses de vida contam

Para quem sofre da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), a esperança de uma vida mais longa depende de novos tratamentos, no entanto, estes medicamentos mais avançados enfrentam uma aprovação lenta na Europa, onde pacientes correm para aproveitar um tempo que não podem perder.

Saúde medicamentos

HYDERABAD:

Diretor do sucesso indiano 'RRR', Rajamouli quer o Oscar

Diretor de filmes cheios de dança e música, o indiano S. S. Rajamouli espera que sua extravagante obra "RRR" seja o primeiro filme completamente da Índia a ganhar um Oscar.

EUA RRR premiação Índia

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento da premiação Fifa The Best

