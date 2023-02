ONU suspende voos humanitários no leste da RDCongo por ataques contra helicóptero

As Nações Unidas anunciaram, nesta segunda-feira (27), a suspensão de voos humanitários depois que um de seus helicópteros foi alvo de disparos no leste da República Democrática do Congo.

Na sexta-feira, um helicóptero do Programa Mundial de Alimentos (PMA) foi alvejado por vários disparos perto de Goma, capital da província de Kivu do Norte, segundo o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA). Todas as pessoas que estavam a bordo ficaram ilesas, informou a agência das Nações Unidas.

Por isso, o PMA "decidiu suspender temporariamente todos os voos humanitários nas áreas de conflito de Kivu do Norte e Ituri até que sejam tomadas medidas adicionais para garantir a segurança dos voos e dos agentes humanitários" que participam deles, explicou o OCHA.

A organização informou que serão afetados pela medida uma dezena de eixos nas províncias de Kivu do Norte e Ituri, que desde maio de 2021 são administradas pelo exército.

Em três dos cinco territórios que fazem parte da província de Kivu do Norte opera a rebelião do M23 ("Movimento de 23 de março"), que realiza uma ofensiva desde novembro de 2021.

O movimento, de maioria tútsi, retomou as armas após dez anos de inatividade, e se apoderou de extensos pedaços de território ao norte e a noroeste de Goma.

As autoridades congolesas acusam Ruanda de apoiar esta rebelião, o que é corroborado por especialistas da ONU e vários países ocidentais, embora o governo ruandês negue.

