Lyon e Olympique de Marselha são favoritos nas quartas de final da Copa da França

O Lyon abre nesta terça-feira as quartas de final da Copa da França recebendo o Grenoble, da segunda divisão, antes do duelo Olympique de Marselha-Annecy, na quarta-feira, e um confronto da primeira divisão entre Nantes e Lens com portões fechados.

Os jogadores comandados por Laurent Blanc estão cientes de que a sua melhor chance para se classificar para uma competição europeia na próxima temporada passa pela conquista da Copa da França, que garante uma vaga direta na Liga Europa.

Nono colocado no campeonato francês, o Lyon está a três vitórias do sexto título desta competição, objetivo que persegue desde 2012.

A primeira fase, nas quartas de final, é certamente a mais fácil, contra um dos três clubes da Ligue 2 ainda na disputa, o Grenoble.

Outro favorito ao título e algoz do Paris Saint-Germain nas oitavas de final, o Olympique de Marselha também receberá um time da Ligue 2 na quarta-feira, o Annecy.

Os jogadores comandados de Igor Tudor têm pela frente uma boa chance de recuperar a confiança depois da derrota no campeonato francês, no domingo, contra o PSG (3-0).

O único confronto entre clubes da Ligue 1 coloca o Nantes, atual campeão da Copa da França, contra o Lens, atual quarto colocado da Ligue 1, na quarta-feira.

Esta partida será disputada sem espectadores no Stade de la Beaujoire devido a uma sanção imposta ao Nantes que remonta à última final da Copa da França entre os 'Canaris' e o Nice no Stade de France. O Nantes ainda não a cumpriu por ter jogado todas as suas partidas da Copa da França fora de casa até agora.

O outro duelo das quartas de final será o Toulouse contra o Rodez (Ligue 2), na quarta-feira, às 14h45 (horário de Brasília).

--- Programação das quartas de final da Copa da França (horário de Brasília):

Terça-feira, 28 de fevereiro:

(17h10) Lyon (L1) - Grenoble (L2)

Quarta-feira, 1º de março

(14h15) Nantes (L1) - Lens (L1)

(14h45) Toulouse (L1) - Rodez (L2)

(17h00) Olympique de Marselha (L1) - Annecy (L2)

