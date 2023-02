Lionel Messi leva o prêmio Fifa The Best de melhor jogador do mundo de 2022

O astro Lionel Messi, capitão da seleção argentina que se sagrou tricampeã do mundo no Catar, recebeu o prêmio 'The Best' para o melhor jogador de futebol de 2022 em uma cerimônia de gala organizada pela Fifa nesta segunda-feira em Paris.

Na votação, Messi superou seu companheiro de equipe no Paris Saint-Germain, o francês Kylian Mbappé, e o atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, que em dezembro havia conquistado a Bola de Ouro, o prestigioso prêmio concedido pela revista France Football ao melhor jogador do ano.

Lionel Messi sucede o atacante polonês Robert Lewandowski, que conquistou o Fifa The Best em 2020 e 2021.

