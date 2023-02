Líder indígena do Equador morto a tiros; governo promete justiça

Um líder indígena do Equador foi morto a tiros no domingo, denunciou a maior organização indígena do país, um crime atribuído a um "conflito do petóleo" e para o qual o governo prometeu justiça.

"ASSASSINADO Eduardo Mendúa, dirigente de Relações Internacionais da Confederação de Nacionalidades Indígenas (Conaie)", informou no Twitter o grupo, que no sábado anunciou a decisão de interromper o diálogo com o governo.

"Nosso companheiro estava em sua fazenda (na província de Sucumbío) quando homens encapuzados atiraram contra ele, um crime relacionado ao conflito do petróleo", acrescenta a Conaie.

O presidente equatoriano, Guillermo Lasso, disse que justiça será feita pela morte de Mendúa, também líder da nacionalidade cofán.

"O governo do Equador se solidariza com a família de Eduardo Mendúa e com a Conaie. Este crime não ficará impune. Ordenamos que todas as ações investigativas sejam realizadas para encontrar os responsáveis e levá-los à justiça", disse o presidente.

