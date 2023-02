Lesionado, atacante do Betis Nabil Fekir vai perder restante da temporada

O atacante francês do Real Betis, Nabil Fekir, vai perder o restante da temporada depois de o clube da Andaluzia ter confirmado nesta segunda-feira que sofreu uma ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo.

O jogador da seleção francesa sofreu essa lesão durante o jogo contra o lanterna Elche, na última sexta-feira, com uma vitória dos 'Verdiblancos' por 3 a 2.

"Fekir sofreu uma hiperextensão do joelho esquerdo em um dos últimos lances da partida contra o Elche CF na última sexta-feira. Os exames a que foi submetido pelos serviços médicos do Real Betis Balompié confirmaram que ele tem uma lesão ligamentar anterior cruzada do joelho", informou o clube em um comunicado.

"O jogador terá que passar por uma cirurgia nos próximos dias para resolver esta lesão, cujo prognóstico implica que ele vai perder o restante da temporada", acrescentou o clube.

O Betis ocupa neste momento o quinto lugar da LaLiga espanhola e luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Além disso, jogará as oitavas de final da Liga Europa contra o Manchester United.

Fekir, de 29 anos, foi um dos destaques das últimas boas temporadas do Betis, clube ao qual chegou em 2019 vindo do Lyon e com o qual conquistou a última edição da Copa do Rei.

