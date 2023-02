Lazio vence Sampdoria (1-0) e entra no G4 da Serie A

A Lazio conquistou três valiosos pontos que a levaram provisoriamente ao G4 da Serie A, que garante uma vaga na Liga dos Campeões, ao vencer em casa a Sampdoria, por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela 24ª rodada do campeonato italiano.

O time romano é o quarto colocado, com um ponto a mais que a eterna rival Roma, que visita o lanterna Cremonense nesta terça-feira.

O espanhol Luis Alberto marcou o gol da vitória da Lazio aos 80 minutos com um chute de pé direito a cerca de vinte metros do gol, que entrou no ângulo direito.

A Sampdoria segue na 19ª posição, na zona de rebaixamento com apenas 11 pontos, a 9 da 'salvação'.

Também nesta segunda-feira, a Fiorentina (12ª) venceu o Hellas Verona (18ª) por 3 a 0 fora de casa.

-- Jogos da 24ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Empoli - Napoli 0 - 2

Lecce - Sassuolo 0 - 1

- Domingo:

Bologna - Inter 1 - 0

Salernitana - Monza 3 - 0

Udinese - Spezia 2 - 2

Milan - Atalanta 2 - 0

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Fiorentina 0 - 3

Lazio - Sampdoria 1 - 0

- Terça-feira:

(14h30) Cremonese - Roma

(16h45) Juventus - Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 65 24 21 2 1 58 15 43

2. Inter 47 24 15 2 7 44 28 16

3. Milan 47 24 14 5 5 41 30 11

4. Lazio 45 24 13 6 5 40 19 21

5. Roma 44 23 13 5 5 30 19 11

6. Atalanta 41 24 12 5 7 42 28 14

7. Bologna 35 24 10 5 9 31 33 -2

8. Juventus 32 23 14 5 4 36 17 19

9. Torino 31 23 8 7 8 24 25 -1

10. Udinese 31 24 7 10 7 33 30 3

11. Monza 29 24 8 5 11 28 34 -6

12. Fiorentina 28 24 7 7 10 27 30 -3

13. Empoli 28 24 6 10 8 22 31 -9

14. Sassuolo 27 24 7 6 11 27 35 -8

15. Lecce 27 24 6 9 9 24 27 -3

16. Salernitana 24 24 6 6 12 28 44 -16

17. Spezia 20 24 4 8 12 21 41 -20

18. Hellas Verona 17 24 4 5 15 20 37 -17

19. Sampdoria 11 24 2 5 17 11 39 -28

20. Cremonese 9 23 0 9 14 17 42 -25

