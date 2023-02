Jürgen Klinsmann é o novo técnico da Coreia do Sul

Jurgen Klinsmann, que conquistou a Copa do Mundo com a seleção da Alemanha como jogador e a levou à semifinal como técnico, foi nomeado técnico da seleção da Coreia do Sul, anunciou a federação sul-coreana de futebol nesta segunda-feira.

"O contrato com Klinsmann vai até março de 2026", disse a Federação Coreana de Futebol em um comunicado, acrescentando que o alemão chegará a Seul na próxima semana e vai comandar a equipe no amistoso contra a Colômbia marcado para o dia 24 de março.

Klinsmann teve uma extensa e bem-sucedida carreira como artilheiro, jogando pela Inter de Milão, Tottenham e Bayern de Munique.

Ele marcou 47 gols em 108 jogos pela seleção alemã, com a qual conquistou o título da Copa do Mundo da Itália-1990.

Em 2004, Klinsmann substituiu seu ex-companheiro de equipe Rudi Voeller como técnico da seleção alemã, fazendo sua estreia no comando de uma equipe.

Da beira do campo, ele levou a Alemanha ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2006, disputada em seu país. Depois ele comandou o Bayern e a seleção dos Estados Unidos.

Seu último trabalho como técnico foi no Hertha Berlim, de onde saiu após 10 semanas.

Aos 58 anos, ele substitui Paulo Bento no comando da seleção sul-coreana. O português levou a equipe asiática às oitavas de final do Mundial do Catar-2022, sendo eliminada pelo Brasil ao perder por 4 a 1.

