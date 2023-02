Famosa cantora do Uzbequistão é punida por atos 'imorais'

Uma cantora famosa do Uzbequistão recebeu uma sanção de um mês por atos considerados "imorais" por um órgão estatal encarregado de supervisionar o mundo da música neste país autoritário da Ásia Central.

A decisão foi tomada depois que a artista, conhecida como Kaniza, publicou um vídeo no Instagram vestindo uma calça cor da pele e uma camisa branca.

No Uzbequistão, uma ex-república soviética com quase 35 milhões de habitantes, os artistas não podem se apresentar sem autorização de uma instituição vinculada ao Ministério da Cultura.

"A cantora Kaniza publicou recentemente vídeos em que se comporta de maneira indecente", afirmou a instituição em um comunicado, suspendendo sua licença por um mês.

Um porta-voz do ministério disse à AFP que se tratou de uma "advertência de um mês para refletir e tirar as conclusões necessárias".

O agente de Kaniza observou que a artista "cantou apenas duas músicas por ocasião da inauguração de um restaurante".

No poder desde 2016, após a morte de seu antecessor, o implacável Islam Karimov, o atual presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, liderou grandes reformas econômicas e sociais. Apesar dos avanços, várias ONGs continuam acusando o Uzbequistão de não respeitar as liberdades fundamentais.

