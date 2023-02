Espanhola Alexia Putellas é eleita melhor jogadora do mundo de 2022 pela Fifa

A atacante espanhola Alexia Putellas foi eleita a melhor jogadora do mundo de 2022 durante a entrega dos troféus "Fifa The Best" nesta segunda-feira em Paris.

Putellas, Bola de Ouro em 2021 e 2022 e já coroada pela Fifa em 2021, superou Beth Mead, campeã da Europa com a Inglaterra no ano passado, e a americana Alex Morgan.

"Gostaria de agradecer à minha família, a toda a minha gente, às minhas companheiras, à comissão técnica, ao presidente e a todas as pessoas que trabalham no clube, mas acima de tudo quero lembrar de todas as pessoas que lá estiveram todos os dias, graças a elas sou o que sou agora", disse a capitã do Barcelona, cujo presidente Joan Laporta esteve presente na Sala Pleyel da capital parisiense.

"Se você sonhar muito, se trabalhar o caminho, você pode conseguir, e o mais importante é aproveitar o caminho", concluiu a meia de 29 anos.

Putellas conquistou o campeonato espanhol e a Copa da Espanha na última temporada com o Barça, com quem também chegou à final da Liga dos Campeões feminina (perdeu para o francês Lyon), embora uma lesão no joelho a tenha impedido de disputar a Eurocopa com a Espanha.

