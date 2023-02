Espanhola Alexia Putellas é eleita melhor jogadora do mundo de 2022 pela Fifa kn/iga/mcd/aam

A atacante espanhola Alexia Putellas foi eleita a melhor jogadora do mundo de 2022 durante a entrega dos troféus "Fifa The Best" nesta segunda-feira em Paris.

Putellas, Bola de Ouro em 2021 e 2022 e já coroada pela Fifa em 2021, superou Beth Mead, campeã da Europa com a Inglaterra no ano passado, e a americana Alex Morgan.

