Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria, anunciou hoje quatro linhas estratégicas de negócios globais (GBLs) para aprimorar o alinhamento com as necessidades crescentes de negócios do cliente e capitalizar sobre oportunidades emergentes nos segmentos de alto crescimento do mercado.

No âmbito do novo modelo, a Wipro agora fornecerá recursos aos clientes por meio de quatro GBLs organizadas em torno da nuvem, tecnologia corporativa e transformação de negócios, engenharia e consultoria. O novo modelo reflete o apoio contínuo da empresa em áreas estratégicas de aposta e seu foco em aproveitar o poder da "One Wipro" para atender a todo o espectro de metas de transformação de negócios e tecnologia dos clientes. As mudanças entrarão em vigor a partir de 1º de abril de 2023.

-- Wipro FullStride Cloud reunirá o conjunto completo de recursos de nuvem da Wipro em uma oferta de pilha completa totalmente integrada. As aplicações nativas em nuvem, arquitetura de nuvem, modernização de aplicativos, estratégia e migração de nuvem, assim como a infraestrutura de nuvem, serão todas englobadas pela linha comercial. Jo Debecker, que atualmente lidera os Serviços de Infraestrutura de Nuvem da Wipro, liderará este negócio e assumirá a função de diretor global do Wipro FullStride Cloud. A extensa experiência de Debecker em aplicações, dados e transformação de nuvem será um fator essencial na ampliação do crescimento dos negócios de nuvem da Wipro, que agora representam mais de um terço das receitas da empresa. Debecker ajudará os clientes a maximizar todo o potencial da nuvem com a integração do mecanismo de entrega de serviços de nuvem completos e criação de soluções diferenciadas do setor, idealizadas para acelerar ainda mais o crescimento neste segmento de mercado em rápida evolução.

-- Wipro Enterprise Futuring oferecerá aos clientes soluções distintamente voltadas para o futuro para a transformação empresarial em grande escala. Esta linha de negócios consistirá em informações e dados inteligentes, plataformas de aplicativos, operação digitais e cibersegurança. Nagendra Bandaru, atualmente diretor de negócios iCORE da Wipro, será agora o diretor global do Wipro Enterprise Futuring. Ele se concentrará em elevar a transformação empresarial tradicional e os negócios de operações da Wipro, tirando proveito de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial (IA), realidade aumentada, assim como de experiências reimaginadas e altamente automatizadas de clientes e funcionários. Bandaru criará ofertas de inovação que ajudarão os clientes a construir empresas mais ágeis, resilientes e com tecnologia avançada, além de avançar para o futuro.

-- Wipro Engineering Edge, que foi lançado em 2022 para promover a posição da Wipro como líder global em serviços de engenharia, se tornará uma linha independente de negócios. Harmeet Chauhan, que atualmente dirige o setor de Engenharia da Wipro, será o diretor global do Wipro Engineering Edge. Ele continuará a dimensionar e fortalecer as proezas da engenharia da Wipro, com a expansão das capacidades e ofertas em tecnologias, como a nuvem, 5G, Indústria 4.0, IoT (Internet das Coisas), projetos com silício, sistemas incorporados, plataformas de dados e IA, entre outros. O Wipro Engineering Edge ajudará os clientes a inovar no dimensionamento, à medida que procuram desenvolver produtos, serviços e operações conectadas, inteligentes e autônomas em todos os setores.

-- Wipro Consulting alinhará os negócios de domínio e consultoria da Capco, Designit e Wipro sob uma única bandeira, promovendo as melhores práticas aprimoradas e o compartilhamento de experiências entre estas unidades independentes. Lance Levy, o CEO (diretor executivo) da Capco, e Philippe Dintrans, diretor global de Domínio e Consultoria da Wipro, continuarão a liderar seus negócios em seus respectivos setores, sob a liderança do CEO, Thierry Delaporte. Trazer a Designit para o escopo desta GBL, liderada por Nicolas Parmaksizian, CEO da Designit, levará a novas oportunidades para incorporar capacidades de inovação de experiência em um universo mais amplo de compromissos de consultoria.

"Nossa jornada de transformação nos últimos três anos rendeu um crescimento excepcional para nossos negócios. Rendeu tanto que superamos o modelo de duas linhas de negócios que definimos no início de nossa jornada", disse Thierry Delaporte, diretor administrativo e CEO da Wipro Limited.

A Wipro registrou um crescimento de receita de 45% nos últimos 10 trimestres e recentemente ultrapassou a taxa de execução anual de $11 bilhões em receitas.

"Estamos dobrando agora nossas apostas estratégicas para levar o nosso crescimento à sua próxima fase", acrescentou Delaporte. "Esta evolução de nossas linhas de negócios nos permitirá aumentar o nosso foco nos clientes e a simplificar como orquestramos internamente e em todo o nosso ecossistema. Nosso novo modelo acelerará a entrada no mercado, agilizará a tomada de decisões e nos permitirá canalizar os investimentos de maneira mais eficaz e eficiente. Aprimorar o nosso alinhamento com os clientes nos permitirá adotar uma abordagem mais personalizada e especializada às suas necessidades, abrindo as portas para novas oportunidades de crescimento para nossos negócios e de nossos clientes."

Assista a declaração completa de Delaporte sobre o anúncio aqui: Wipro anuncia um novo modelo global de linha de negócios

Sobre a Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria com foco na criação de soluções inovadoras que satisfaçam as necessidades mais complexas de transformação digital dos clientes. Aproveitando nosso portfólio holístico de recursos em consultoria, projetos, engenharia e operações, auxiliamos os clientes a conquistar suas ambições mais ousadas e estabelecer negócios sustentáveis e prontos para o futuro. Com mais de 250.000 funcionários e parcerias de negócios em 66 países, cumprimos a promessa de ajudar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante transformação.

Para mais informações, acesse www.wipro.com.

Contato de mídia da Wipro: Sanuber B. Grohe Wipro Limited [email protected]

