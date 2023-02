Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções de IoT, anunciou hoje o lançamento de seus módulos 5G RedCap (capacidade reduzida, também conhecida como NR-Light), a série Rx255C. Com base no Snapdragon® X35 5G Modem-RF System da Qualcomm Technologies, Inc., os novos módulos apresentam desempenho sem fio superior e comunicação de baixa latência com 5G, proporcionando otimização significativa em tamanho, economia de energia e custo-benefício.

Quectel announces RedCap Rx255C module series to help expand the reach of 5G into more IoT applications and verticals (Photo: Business Wire)

Essas características tornam as séries Snapdragon X35 e Rx255C a opção ideal para ajudar a impulsionar o alcance da tecnologia 5G em uma variedade de novos negócios e cenários de banda larga móvel, como banda larga básica, computação, automação industrial, cidade inteligente, energia inteligente e dispositivos vestíveis inteligentes.

"Apresentar nossos módulos 5G RedCap, baseados no Snapdragon X35 5G Modem-RF System, é um passo fundamental em direção à visão 5G de conectar praticamente tudo ao nosso redor," disse Norbert Muhrer, presidente e diretor de Estratégia da Quectel Wireless Solutions. "A série Rx255C oferece um equilíbrio entre custo e benefício e admite a implementação em larga escala de 5G em setores onde não é necessária uma largura de banda alta, mas o baixo custo e o consumo de energia são cruciais."

"Parabenizamos a Quectel pelo lançamento de seus novos produtos modulares baseados no primeiro sistema de modem-RF 5G NR-Light do mundo, o Snapdragon X35," disse Gautam Sheoran, vice-presidente de Gerenciamento de Produtos da Qualcomm Technologies, Inc. "Nosso modem mais recente apresenta uma arquitetura simplificada e otimizada combinada com melhorias do sistema para reduzir custos, reduzir a complexidade, diminuir o consumo de energia e habilitar dispositivos de formato pequeno. Com o Snapdragon X35, os fabricantes de equipamentos originais agora têm acesso a novos recursos 5G para criar dispositivos de próxima geração para uma nova era de casos de uso."

Atendendo aos padrões 3GPP versão 17, a série Rx255C suporta o modo autônomo 5G (SA) e uma largura de banda máxima de 20MHz na banda de frequência sub-6GHz. Dirigidos a todos os mercados internacionais, os módulos 5G RedCap são compatíveis com redes LTE e cobrem quase todas as principais operadoras do mundo. Eles fornecem uma taxa de dados de downlink de pico teórico de cerca de 220 Mbps e taxa de dados de uplink de cerca de 100 Mbps, suficiente para atender à demanda por velocidades de dados em aplicações de IoT, como robótica, DTU, drones, portas inteligentes, redes inteligentes, wearables de RA/RV, laptops educacionais, bem como outros dispositivos de banda larga móvel de nível básico.

O suporte da tecnologia RedCap permite que a Rx255C otimize o número de antenas, reduza a largura de banda de transmissão e recepção e forneça modulação 64QAM/256QAM (opcional) para otimizar, em grande medida, o custo e o tamanho. O alto nível de integração e a arquitetura exclusiva do Snapdragon X35 garantem que os módulos também tenham baixo consumo de energia, o que impulsiona a adoção do 5G em uma categoria totalmente nova de dispositivos.

A série Rx255C suporta GNSS de dupla frequência L1+L5 para obter serviços de posicionamento precisos. Eles fornecem uma ampla variedade de interfaces, como PCIe 2.0, USB 2.0 e funções complementares, incluindo VoLTE e DFOTA.

Para ajudar os clientes a facilitar seus projetos, a Quectel oferece uma variedade de antenas 5G de alto desempenho que aumentam significativamente a conectividade sem fio. Os desenvolvedores de IoT podem agrupar os módulos da Rx255C com antenas e serviços de certificação prévia da Quectel, reduzindo o custo e o tempo de comercialização de seus dispositivos 5G.

As amostras de engenharia da Rx255C estarão disponíveis no primeiro semestre de 2023. Para saber mais, visite a Quectel no MWC Barcelona 2023: hall 5, estande 5A20.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de mais de 4 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas e conectividade IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Mais informações em: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

Snapdragon é uma marca comercial ou marca registrada da Qualcomm Incorporated.

Os produtos das marcas Snapdragon e Qualcomm são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias. As tecnologias patenteadas da Qualcomm são licenciadas pela Qualcomm Incorporated.

Contato

Imprensa: Phil Rawcliffe, chefe de Comunicação [email protected]

