Comunicado do Business Wire :Huawei

A Huawei apresentou o Relatório de tendências HUAWEI XMAGE 2023 durante o Mobile World Congress em Barcelona. Este é o primeiro relatório de tendências desde o lançamento do HUAWEI XMAGE em 2022, uma nova marca de imagens móveis que definiu claramente a estrutura da estratégia de imagens móveis da Huawei: inovação tecnológica, experiência do consumidor e exploração cultural.

Dr. Nichole Fernandez, visual sociologist and one of the main authors of the report, reveals her key findings. (Photo: Huawei)

As imagens se tornaram a linguagem comum de hoje, e os telefones celulares desempenham um papel cada vez mais importante nessa nova tendência, disse Li Changzhu, vice-presidente de estratégia de marketing da Huawei Consumer BG, além de jurado do HUAWEI NEXT IMAGE Awards. Li anunciou o lançamento do relatório no HUAWEI XMAGE Salon, com o tema Insight in Mobile Imagery. Com base nos trabalhos gerados a partir das inscrições para os prêmios anuais, derivados do XMAGE, o relatório identifica tendências no tipo de conteúdo visual que os usuários de smartphones Huawei geram.

"O HUAWEI XMAGE visa trazer uma nova era de imagens móveis e não poupamos esforços para criar uma forte cultura de imagens por meio da inovação, que traz uma experiência superior aos usuários", afirmou Li. Segundo a pesquisa, mais de 1,4 trilhão de fotos são tiradas globalmente a cada ano, entre as quais mais de 89% são capturadas em telefones celulares.

No evento, líderes seniores do campo da cultura e das artes, fotógrafos de renome, sociólogos visuais e representantes estudantis compartilharam suas opiniões sobre inovação e cultura, principais descobertas do relatório e o futuro das imagens móveis.

"Tecnologias e artes, incluindo arquitetura, podem trabalhar juntas para criar resultados surpreendentes. O relatório da Huawei ilustra isso de forma poderosa", afirmou Benedetta Tagliabue, fundadora e CEO da EMBT Architects. "Tenho o prazer de ver que a Huawei está liderando esses esforços para inspirar usuários em todo o mundo e explorar a direção futura das imagens móveis".

Chandran Nair, fundador e CEO do Global Institute for Tomorrow, afirmou em seu discurso de abertura: "A fotografia inovadora de smartphone móvel está mudando os paradigmas de imagens e ajudando as pessoas a redefinir a maneira como comunicam o que veem. No entanto, o impacto da tecnologia não é simplesmente uma imagem melhor; precisa ser algo que nos impulsione como indivíduos a sempre criar algo significativo e impactante".

Mais do que nunca, a imagem hoje é algo a ser compartilhado, com experiências cada vez mais moldadas pelo smartphone.

"As imagens mostram que esses telefones com câmera são poderosos, transformando todos não apenas em consumidores de imagens, mas também em criadores", afirmou Nichole Fernandez, socióloga visual e uma das principais autoras do relatório, sobre os telefones Huawei usados para criar o fotos e vídeos enviados. "Mesmo a pessoa não treinada pode se tornar um fotógrafo, capturando momentos que considera significativos e criando algo de que se orgulha o suficiente para se inscrever em um concurso. É democratizar a produção de imagens".

Desde 2017, o prêmio anual HUAWEI NEXT IMAGE apoia a criatividade fotográfica em todo o mundo, com quase 4 milhões 1de inscrições de mais de 170 países nos últimos seis anos.

Este ano, a Huawei colaborou com a FactStory para montar uma equipe de analistas visuais especializados que estudaram as fotografias e vídeos enviados antes de compartilhar suas ideias sobre como os dispositivos Huawei estão sendo usados, com ênfase especial em sociologia, psicologia e as emoções evocadas pelas imagens selecionadas.

