Comunicado do Business Wire :HCLTech

A HCLTech, empresa líder mundial em tecnologia, lançou uma gama de soluções tecnológicas inovadoras para o ecossistema 5G no Mobile World Congress 2023.

As soluções da HCLTech aproveitam seu portfólio diferenciado na área digital, engenharia, nuvem e software para ajudar provedores de serviços de comunicação (CSPs) e empresas a turbinar sua prontidão 5G e acelerar a monetização de seus investimentos.

Estrutura de Integração do Sistema 5G (5G SF)

O 5G SF da HCLTech permite que as operadoras de 5G público e privado implantem e integrem componentes cruciais de uma rede pronta para o futuro. Com o 5G SF da HCLTech, CSPs, empresas, hiperescaladores, fabricantes de chips e equipamentos irão se beneficiar da integração perfeita de funções virtuais, eficiências operacionais significativas e melhores experiências de rede e usuário.

"Provedores de serviços de comunicação e empresas precisam de uma parceria de integração de sistemas que possa escalar em diversos domínios de tecnologia para integrar, implantar e operar redes 5G. Com nossa estrutura de integração de sistemas 5G, criamos um conjunto diferenciado de serviços para satisfazer os requisitos exclusivos de integração de sistemas para domínios de rede desagregados e distribuídos que incluem RAN, transporte e núcleo", disse Vijay Guntur, Presidente e Chefe de Serviços de Engenharia e P&D da HCLTech.

Segundo Jagdeshwar Gattu, Presidente de Digital Foundation Services na HCLTech: "A herança da HCLTech em arquitetura e design, integração de sistemas e gerenciamento de redes complexas em diferentes tecnologias nos torna uma perfeita parceria para CSPs e empresas que buscam obter resultados de negócios ao implementar casos de uso 5G específicos ao setor."

Experiência de Modernização CloudSMART e Engenharia de Confiabilidade de Site (SRE)

Com o início do 5G, os CSPs buscam uma transição rápida de plataformas proprietárias para plataformas nativas dE nuvem, que ofereçam flexibilidade e escalabilidade para fornecer serviços personalizados aos usuários.

A inovadora experiência de modernização CloudSMART da HCLTech para telecomunicações suporta a adoção de soluções de fornecedores de TI de código aberto e prontas para uso. Isto dá aos provedores de serviços de telecomunicações a flexibilidade de desenvolver soluções sob medida, combinando as melhores plataformas de diversos provedores de soluções de rede.

A habilitação de SRE da HCLTech para telecomunicações nativas em nuvem permite um conjunto completo de práticas necessárias para executar operações de telecomunicações em escala com sucesso com uso de plataformas nativas de nuvem modernas. Ele permite que os provedores de serviços de telecomunicações aprimorem e mantenham os melhores níveis de confiabilidade do setor mediante a implementação de práticas avançadas de SRE em suas operações, ganhando assim eficiência e reduzindo o bloqueio com provedores de rede de telecomunicações tradicionais.

"Estamos empolgados por lançar estes dois novos serviços para transformar o modo como as empresas de todos os setores veem suas estratégias de crescimento e desenvolvimento de negócios", disse Kalyan Kumar, Diretor de Tecnologia, Chefe de Ecossistemas e Diretor de Produtos e Plataformas da HCLTech. "Nossa habilitação de plataformas de telecomunicações Cloud Native irá oferecer uma solução muito necessária para empresas que buscam aproveitar os avanços mais recentes no setor de telecomunicações."

Cooperação do Ecossistema para Modernização de Redes

A HCLTech, em cooperação com a Dell Technologies, irá oferecer soluções de modernização de redes para CSPs e empresas. A HCLTech irá fornecer serviços de integração de sistemas de ponta a ponta para vRAN (redes de acesso de rádio virtualizado), ORAN (redes de acesso de rádio aberto), redes 5G privadas e implantações de computação de borda / multiacesso, incluindo transformação de redes de telecomunicações, design, interoperabilidade, otimização e serviços gerenciados. A Dell Technologies irá auxiliar os CSPs a modernizar sua infraestrutura de rede para transformar a entrega de serviços e simplificar as operações ao executar serviços de integração de plataformas, incluindo a implementação de plataformas de nuvem de telecomunicações projetadas, testes, automação e orquestração. A Dell também dará suporte a nível de operadora e serviços gerenciados, concebidos para empresas e operadoras de telecomunicações.

