Comunicado do Business Wire :GIGABYTE

A GIGABYTE e sua filial Giga Computing apresentarão, conjuntamente, as soluções de servidores de próxima geração no MWC 2023. A exibição abrangerá as soluções de TI para computação de borda, desenvolvimento de IA, centrais de dados de HPC (computação de alto desempenho), servidores na nuvem, computação verde e computação visual, se relacionando ao tema "Poder da Computação". Com a expertise de longa data da GIGABYTE, esses servidores têm sido amplamente adotados por instituições acadêmicas e empresas em todo o mundo, acelerando a inovação em vários setores.

Conectando possibilidades infinitas de aplicações 5G com computação de borda

A GIGABYTE apresentará três modelos de servidor de borda (E163-S30, E263-Z30 e E252-P30), compatíveis com os mais recentes processadores Intel, AMD e Ampere, respectivamente. Eles desempenham papeis fundamentais nas centrais de dados de ponta, dando apoio à operação de grandes quantidades de serviços de IoT (internet das coisas) em aplicações 5G, como fabricação inteligente, tecnologia automotiva e cidades inteligentes.

Para expandir as oportunidades de negócios 5G, a GIGABYTE fornece diversas opções de servidores de borda que são excelentes em potência de computação, escalabilidade, velocidade de transmissão e menor consumo de energia. O design do chassi de profundidade curta permite que os servidores se adaptem a micro centrais de dados próximas das fontes de dados em áreas urbanas e remotas, permitindo que os governos e as empresas conectem as pessoas à tecnologia 5G inteligente.

Acelerando os avanços em inovação de IA com servidores GPU e centrais de dados de HPC

A ascensão do ChatGPT levou mais indústrias ao redor do mundo a explorar o valor das inovações de IA. No MWC, a GIGABYTE exibirá os servidores GPU/HPC mais recentes (G493-SB0, H263-S64), compatíveis com os processadores mais avançados, RAM DDR5 e pistas PCIe 5.0 de alta largura de banda que superalimentam a eficiência da computação de IA.

A GIGABYTE fornece opções diversas de servidores GPU/HPC certificados pela NVIDIA que foram aprovados em testes rígidos de desempenho, estabilidade e escalabilidade. Eles aceleram, de forma massiva, as cargas de trabalho em processamento de dados em larga escala, treinamento de modelo de IA/AM e inferência, levando as pesquisas de IA a outro patamar.

Capacitando o mundo a adotar um futuro sustentável através de computação verde

Com a crescente demanda por IA, HPC e computação na nuvem, o calor excessivo gerado pelos servidores é a principal causa de resíduo energético. No MWC, a GIGABYTE apresentará soluções de refrigeração por imersão, ar e líquido, fornecendo várias opções para que as empresas criem "centrais de dados ecológicas".

A GIGABYTE tem expertise sólida em estruturas de servidores, tanques de imersão e sistemas de gestão. As soluções de refrigeração por imersão foram adotadas pela líder japonesa em telecomunicações, KDDI; uma gigante mundial em fundição de CI (circuito integrado); e outros clientes diferenciados. Em um dos casos de sucesso, a central de dados obteve uma redução de 30% no consumo de energia, ao passo em que alavancou o desempenho dos processadores de HPC em 10%. A GIGABYTE fornece várias soluções de refrigeração de servidor para capacitar as empresas a criar vantagens tecnológicas e se sobressaírem em termos de metas de sustentabilidade.

Além das linhas de servidores, a GIGABYTE apresentará uma estação de trabalho poderosa na exibição "Computação visual" no estande. A estação de GPU, W771-Z00, é conhecida por seu desempenho a nível servidor-empresa e consegue suportar até 64 cores e um total de 2TB de memória de sistema. Sua capacidade multitarefa permite que os criadores construam mundos virtuais realistas, façam reproduções em 3D e realizem pós-produção de filmes com colaboração em tempo real, criando obras-primas com a melhor eficiência.

Sobre a GIGABYTE

A GIGABYTE é uma líder visionária de engenharia no mundo da tecnologia que usa sua experiência em hardware, inovações patenteadas e liderança no setor para criar, inspirar e avançar. Reconhecida por mais de 30 anos de excelência premiada em placas-mãe e placas gráficas, a GIGABYTE é fundamental na comunidade de HPC, fornecendo às empresas experiência em servidores e centrais de dados para acelerar seu sucesso. Na vanguarda da tecnologia em evolução, a GIGABYTE se dedica a inventar soluções inteligentes que permitem a digitalização desde a borda até a nuvem e que possibilitam que os clientes captem, analisem e transformem informações digitais em dados econômicos que possam beneficiar a humanidade e "Atualizar Sua Vida".

