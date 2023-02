Comunicado do Business Wire :Boomi

BoomiTM, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje que a Boomi foi posicionada como líder no IDC MarketScape: avaliação mundial de provedores de software e serviços de integração em nuvem (iPaaS) 2023 (doc #US50244723, fevereiro de 2023). O estudo inaugural do IDC MarketScape avalia o mercado de software e serviços de integração em nuvem (também conhecido como iPaaS) entre 12 provedores selecionados e avalia os pontos fortes de suas ofertas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005170/pt/

Boomi named a Leader in Cloud Integration Software and Services by IDC MarketScape (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o relatório, "a integração é uma tecnologia de automação de conectividade fundamental que não apenas libera benefícios comerciais imediatos, mas também substitui a dívida técnica que era utilizada anteriormente para conectar aplicativos, facilitando a substituição de aplicativos legados e desatualizados."

O relatório observa: "Como uma das ferramentas originais de integração baseadas em nuvem, a Boomi tem uma experiência considerável na solução de cenários de integração local e em várias nuvens bem como protocolos mais antigos, além de se conectar a aplicativos de SaaS [software como serviço]. A Boomi tem mais conectores do que qualquer outro provedor de integração avaliado, alguns dos quais podem ser modificados, embora tenham um custo adicional."

O relatório também assinala: "Os clientes relatam grande satisfação com a Boomi, conforme evidenciado pelas intensas taxas de renovação dos clientes atuais. Ainda assim, a Boomi investiu significativamente na melhoria do alinhamento operacional das equipes de experiência e sucesso do cliente, ao agregar recursos para aprimorar ainda mais a satisfação do cliente." Além disto, o relatório afirma: "Como uma das fundadoras da integração em nuvem, a Boomi tem um forte histórico em oferecer soluções de integração a empresas de diversos portes e em muitas regiões e setores. A Plataforma [Boomi] AtomSphereTM inclui uma plataforma de gerenciamento de API com os principais protocolos suportados, bem como suporte para integração baseada em eventos. Além disto, oferece uma grande biblioteca de conectores destinados a auxiliar os clientes a criar conexões entre aplicativos com rapidez."

"Como fundadores e inovadores de integração em nuvem, com a maior base de clientes entre os provedores de plataformas de integração, estamos orgulhosos de sermos reconhecidos pelo IDC MarketScape como líderes em seu primeiro relatório cobrindo este espaço", disse Ed Macosky, Diretor de Inovação na Boomi. "Esta última conquista tem por base nossos diversos elogios do setor e valida ainda mais nossa experiência em integração e automação inteligente. À medida que as empresas continuam adotando tecnologias de nuvem e estratégias de transformação digital, as soluções de integração de baixo código serão mais importantes do que nunca para ajudar as organizações a romper silos de dados, melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e alavancar com confiança tecnologias de ponta para impulsionar o sucesso."

A Plataforma Boomi AtomSphere capacita as organizações a conectar instantaneamente todos a tudo, em qualquer lugar. Desde conectar facilmente aplicativos de SaaS até permitir o compartilhamento de dados em tempo real entre diversas fontes, a plataforma de integração em nuvem da Boomi oferece a velocidade, escalabilidade e confiabilidade necessárias para transformar o cenário digital de uma organização, gerando maior eficiência e automação em todos os seus sistemas. As organizações que confiam no Boomi desfrutam de um rápido retorno do investimento com implantação rápida e baixos custos iniciais.

A Boomi promove uma crescente comunidade de mais de 100.000 membros e uma das maiores matrizes de GSIs no espaço iPaaS. A empresa conta com uma rede mundial de cerca de 800 parcerias, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake; e trabalha com os maiores provedores de serviços em nuvem hyperscaler, incluindo Amazon Web Services, Google e Microsoft, entre outros.

Incluída nas listas Deloitte Technology Fast 500? e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido da América, a Boomi também ganhou dois Prêmios Internacionais Stevie®, como Empresa do Ano e Inovação de Produto; o Prêmio Gold Globee® na categoria de Plataforma como Serviço (PaaS); o Prêmio Mérito de Tecnologia na categoria de Serviços em Nuvem; o Prêmio Stratus como Líder Global de Computação em Nuvem 2022, e recebeu a prestigiada classificação 5 estrelas no Guia de Programas de Parcerias CRN, uma lista definitiva dos programas mais notáveis de provedores de tecnologia com liderança no setor, que fornecem produtos inovadores e serviços flexíveis através do canal de TI.

Recursos Adicionais

-- Saiba mais sobre a liderança da Boomi na integração em nuvem

-- Soluções de navegação na Boomi Discover

-- Explore a Comunidade Boomiverse

-- Siga a Boomi no Twitter, LinkedIn, Facebook e YouTube

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de provedores do IDC MarketScape foi concebido para oferecer uma visão geral da adequação competitiva dos fornecedores de TIC (tecnologia da informação e comunicação) em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza uma metodologia de pontuação rigorosa com base em critérios qualitativos e quantitativos que resulta em uma única ilustração gráfica da posição de cada provedor em um determinado mercado. O IDC MarketScape fornece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, recursos e estratégias, fatores de sucesso de mercado atuais e futuros de provedores de TI e telecomunicações podem ser significativamente comparados. A estrutura também fornece aos compradores de tecnologia uma avaliação em 360° dos pontos fortes e fracos dos provedores atuais e potenciais.

Sobre a Boomi

A Boomi visa tornar o mundo um lugar melhor conectando todos a tudo, em qualquer lugar. Como pioneira da plataforma de integração baseada em nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi oferece a maior base de clientes entre os provedores de plataformas de integração e uma rede mundial de cerca de 800 parcerias, incluindo Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake. Organizações internacionais recorrem à plataforma premiada da Boomi para descobrir, gerenciar e orquestrar dados, enquanto conectam aplicativos, processos e pessoas para obter resultados melhores e mais rápidos. Para mais informação, acesse http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "B", Boomiverse e AtomSphere são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005170/pt/

Contato

Kristen Walker Comunicações Corporativas Globais [email protected] +1-415-613-8320

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags