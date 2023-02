Comunicado do Business Wire :AGCO

A AGCO Corporation, Sua Empresa Agrícola (NYSE: AGCO), fabricante e distribuidora mundial de maquinário agrícola e tecnologia de agricultura de precisão, anunciou hoje que está doando US$ 650.000 ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em apoio direto à sua resposta ao terremoto na Turquia. A doação irá facilitar o fornecimento de suprimentos e serviços essenciais a crianças, adolescentes e famílias afetadas pelos recentes terremotos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005193/pt/

AGCO's donation to UNICEF will be used to distribute relief supplies and services to those in need in Türkiye. (Photo: UNICEF)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nossos pensamentos vão a nossos colegas e seus entes queridos na Turquia, que continuam enfrentando muitos desafios após os devastadores terremotos", disse Eric Hansotia, Presidente de Conselho, Presidente e Diretor Executivo da AGCO. "Agradecemos muito os esforços de todos os envolvidos em garantir a segurança de nossos colegas e suas famílias, nossos revendedores Massey Ferguson e nossos agricultores que vêm trabalhando para ajudar a garantir o abastecimento de alimentos. Nossa doação irá prover a ajuda necessária e oportuna aos afetados."

A doação da AGCO para a UNICEF será utilizada para distribuir suprimentos e serviços de socorro aos necessitados na Turquia. Embora o número total de crianças afetadas permaneça incerto, é estimado que 5,4 milhões de crianças vivam nas províncias afetadas pelos terremotos. 2,5 milhões de crianças precisam de apoio imediato.

"O impacto dos terremotos em crianças e famílias foi catastrófico, deixando centenas de milhares em uma situação desesperadora", disse Bettina Junker, Diretora Executiva da UNICEF Suíça e Liechtenstein. "Estamos fazendo tudo a nosso alcance para garantir que todos os afetados pelo desastre recebam o apoio de que precisam." Após desastres naturais, a UNICEF está com frequência entre as primeiras organizações no local. Na Turquia, as equipes da UNICEF estão trabalhando com parcerias para distribuir suprimentos essenciais, como suprimentos vitais à saúde, cobertores, roupas e água potável bem como suprimentos de saneamento, além de continuar a oferecer espaços seguros para as crianças brincarem e se recuperarem dos acontecimentos traumáticos que testemunharam.

Sobre a AGCO:

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em projeto, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente mediante seu portfólio diferenciado de marcas, incluindo as principais marcas como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Impulsionada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de modo sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO teve vendas líquidas de cerca de US$ 12,7 bilhões em 2022. Para mais informação, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Acesse nosso site em www.agcocorp.com.

Sobre a UNICEF:

A UNICEF atua nos locais mais difíceis do mundo para alcançar as crianças e os adolescentes mais desfavorecidos, além de proteger os direitos de todas as crianças, em todos os lugares. Em 190 países e territórios, fazemos o que for preciso para ajudar as crianças a sobreviver, prosperar e atingir seu potencial, desde a infância até a adolescência.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005193/pt/

Contato

Aryn Drawdy, AGCO | [email protected] | 1+ (770) 232-8237 Jürg Keim, UNICEF Suíça e Liechtenstein | [email protected] | +41 (0)44 317 22 41

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags