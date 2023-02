Com Vítor Pereira ameaçado no cargo, Flamengo decide Recopa Sul-Americana contra Del Valle

Pressionado por perder duas chances de conquistar títulos, o técnico português Vítor Pereira tem uma tábua de salvação nesta terça-feira no jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, em que o Flamengo tentará reverter a desvantagem (após a derrota por 1 a 0 na ida) contra o equatoriano Independiente del Valle no Maracanã.

A lua-de-mel entre o treinador português, que assumiu o cargo em dezembro passado, no lugar de Dorival Júnior, e a exigente torcida não durou muito devido a dois revezes que feriram seu orgulho.

O Flamengo, dono de um dos melhores elencos da América do Sul, perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras (4 a 3) em janeiro e foi eliminado nas semifinais do Mundial de Clubes pelo saudita Al Hilal (3 a 2), no início do mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de ser o líder invicto da fase de grupos do Campeonato Carioca, com 23 pontos em nove jogos, a derrota por 1 a 0 na semana passada, no jogo de ida contra o campeão da Copa Sul-Americana de 2022, aumentou a pressão sobre o técnico de 54 anos.

"Ninguém está satisfeito, sabemos que podemos dar muito mais", disse o capitão Everton Ribeiro ao voltar do Equador.

Os rubro-negros precisam vencer por dois gols de diferença no Maracanã às 21h30 (horário de Brasília) para vencer sua segunda Recopa, após a conquistada em 2020, justamente contra o Independiente del Valle.

Se vencer por apenas um gol, a decisão vai para a prorrogação e, em caso de empate no placar agregado, para os pênaltis.

Pereira e sua equipe, que conquistou a Libertadores 2022 com Dorival Júnior como técnico, têm a chance de erguer o primeiro troféu da temporada e ganhar fôlego visando a reta final do Carioca e o início do Brasileirão, que começa em abril.

Em Sangolquí tiveram inúmeros desfalques devido a diferentes lesões de titulares como o zagueiro Léo Pereira e o meia Gerson, além de Filipe Luís, Marinho e Bruno Henrique.

A maioria deverá ficar de fora, mas Gerson poderá voltar e se juntar a Thiago Maia e Everton Ribeiro na linha dos meio-campistas. Caso não esteja pronto, o chileno Arturo Vidal voltará a ocupar seu lugar.

Sem o meia João Ortiz, expulso na semana passada 16 minutos depois de entrar em campo, o 'Matagigantes' pretende fazer jus à alcunha para conquistar a sua primeira Recopa.

Em 2020 o Flamengo acabou com esse sonho, também no templo do futebol carioca diante de quase 70.000 torcedores.

O técnico argentino Martín Anselmi comandou a equipe na abertura do campeonato equatoriano no último final de semana, onde optou por jogadores da base, que venceram em casa o Mushuc Runa por 3 a 1.

"Me deixa tranquilo o resultado e fato de sermos uma equipe: hoje foi a vez de um, amanhã outro e depois será outro", disse o treinador de 37 anos.

Anselmi deverá apostar no mesmo elenco que venceu no Equador, embora o argentino Nicolás Previtali possa substituir Kevin Rodríguez no ataque.

Possíveis escalações:

Flamengo: Santos - Guillermo Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas - Everton Ribeiro, Thiago Maia, Gerson (Arturo Vidal) - Giorgian de Arrascaeta - Gabigol, Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez - Mateo Carabajal, Richard Schunke, Agustín García - Matías Fernández, Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Beder Caicedo - Kevin Rodríguez (Nicolás Previtali), Júnior Sornoza, Lautaro Díaz. Técnico: Martín Anselmi.

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

raa/app/gfe/aam

Tags