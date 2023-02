Ataque russo com drones mata duas pessoas no oeste da Ucrânia

Um ataque russo com drones de combate de fabricação iraniana matou duas pessoas e deixou três feridos nesta segunda-feira na cidade ucraniana de Khmelnitsky (oeste).

O prefeito da cidade, Oleksandr Symchyshyn, informou em mensagens no Telegram que dois socorristas não resistiram aos ferimentos e faleceram no hospital depois do ataque com 10 drones.

As Forças Armadas ucranianas afirmaram que derrubaram 11 dos 14 drones "Shaded" utilizados pela Rússia durante a madrugada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nove deles foram derrubados sobre a capital, Kiev, de acordo com o Comando Militar da cidade, sem relatos de danos ou vítimas na cidade.

A Rússia ataca há vários meses infraestruturas vitais da Ucrânia com mísseis e aviões não tripulados, o que levou Kiev a reforçar os sistemas de defesa antiaérea com a ajuda das potências ocidentais.

Os ataques deixaram milhões de residências sem energia elétrica em pleno inverno.

bur/jmm/meb/zm/fp

Tags