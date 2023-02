Argentino Lionel Scaloni leva prêmio FiFa The Best de melhor técnico de 2022

O técnico que levou a Argentina à conquista do tricampeonato mundial na Copa do Catar em dezembro passado, Lionel Scaloni, conquistou o prêmio 'The Best' de melhor treinador de 2022, durante a cerimônia de gala organizada pela Fifa esta segunda-feira em Paris.

A premiação acontece poucas horas depois de a Associação Argentina de Futebol (AFA) anunciar a renovação de Scaloni como técnico da 'Albiceleste' até 2026.

