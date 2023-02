Argentino 'Dibu' Martínez conquista prêmio The Best da Fifa de melhor goleiro

Emiliano 'Dibu' Martínez conquistou o prêmio Fifa The Best de melhor goleiro do mundo, depois de se sagrar campeão mundial com a Argentina na Copa do Catar-2022, numa cerimónia realizada em Paris nesta segunda-feira.

O goleiro do Aston Villa, de 30 anos, brilhou sobretudo nas fases decisivas que levaram a 'Albiceleste' a conquistar o tricampeonato mundial, contra a Holanda nas quartas de final e diante da França na final.

