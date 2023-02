Argentina domina prêmio Fifa The Best com Messi, Scaloni e 'Dibu' Martínez

O título mundial conquistado pela 'Albiceleste' no Catar em dezembro passado resultou nesta segunda-feira no domínio absoluto da Argentina nos prêmios 'The Best' da Fifa: Lionel Messi, Lionel Scaloni e Emiliano 'Dibu' Martínez receberam os prêmios de melhor jogador, melhor técnico e melhor goleiro, respectivamente.

Até a torcida argentina, em enorme número e protagonista durante o mês da Copa do Mundo no Catar, viu sua paixão pela seleção ser premiada ao ser eleita a melhor torcida do mundo, prêmio que foi recebido pelo folclórico Carlos Pascual 'El Tula', que tocou seu emblemático bumbo no palco.

Messi agradeceu a todos pelas recente conquista. "Esse ano foi uma loucura para mim, consegui realizar meu sonho depois de tanto lutar, tanto buscar, tanto insistir. É o sonho de qualquer jogador e pouquíssimos conseguem e eu consegui", disse o craque ao receber o prêmio, visivelmente nervoso como o próprio jogador reconheceu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na votação, Messi superou o companheiro de equipe no Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé e o também francês Karim Benzema, atacante do Real Madrid, que em dezembro havia conquistado a Bola de Ouro, o prestigioso prêmio entregue pela revista France Football ao melhor jogador do ano.

Aos 35 anos, esta é a 3ª vez que Messi conquista este prêmio, depois de 2009 (quando o prêmio ganhou o nome de 'Jogador do Ano da Fifa') e 2019, sucedendo o polonês Robert Lewandowski do Barcelona, vencedor nas duas edições anteriores .

Dois meses e meio depois de vencer o Mundial "que vai ficar na memória para sempre", segundo Messi, o futebol argentino foi o protagonista absoluto da cerimônia de gala, com os prêmios dados a Scaloni e 'Dibu' Martínez.

Poucas horas depois de anunciar sua renovação como técnico da 'Albiceleste' até 2026, Scaloni agradeceu "aos 26 jogadores que nos levaram à glória" no Catar.

"Não há nada mais bonito do que ver o seu povo feliz, o seu país, ver aquela gente animada, se divertindo. Não tem preço. Essa vitória é para eles", declarou Scaloni ao receber o prêmio das mãos do ex-treinador do Milan e do Real Madrid, Fábio Capello.

Na votação, Scaloni superou o italiano Carlo Ancelotti, campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, e o espanhol Pep Guardiola, vencedor da Premier League com o Manchester City.

'Dibu' Martínez, que já havia sido eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo, levou mais um prêmio de prestígio aos 30 anos, após ser decisivo na conquista do tricampeonato mundial da 'Albiceleste'.

O goleiro do Aston Villa, que superou o belga Thibaut Courtois e o marroquino Yassine Bounou na votação, homenageou os ídolos de sua vida: "Minha mãe, que trabalhava 9 horas limpando um prédio, e meu pai, que trabalhava o dia todo".

Na categoria feminina, a espanhola Alexia Putellas continua a fazer história ao alcançar o seu segundo 'The Best' consecutivo, apesar de ter perdido boa parte da temporada passada devido a uma lesão no joelho.

"Se você sonhar alto, se trabalhar, vai conseguir e o mais importante é desfrutar o caminho", disse a meia de 29 anos, já habituada a este tipo de discurso depois de também ter vencido as duas últimas edições da Bola de Ouro.

O prêmio de melhor treinadora do futebol feminino foi para a holandesa Sarina Weigman, que levou a Inglaterra ao título na última Eurocopa, e o de melhor goleira ficou com a inglesa Mary Earps.

Na cerimônia na Sala Pleyel, Pelé, que faleceu no fim de dezembro, foi homenageado com a presença de sua viúva Marcia Aoki, que não conteve as lágrimas ao serem veiculadas algumas imagens do lendário 'Rei' do futebol nos telões. Ela recebeu o prêmio das mãos de Ronaldo 'Fenômeno'.

O prêmio Puskas para o gol mais bonito de 2022 foi para o polonês Marcin Oleksy, jogador que tem uma perna amputada e balançou a rede com uma magnífica bicicleta, jogando de muletas.

Duas curiosidades finais marcaram a noite em Paris: nenhum jogador do Real Madrid compareceu ao evento, apesar de Courtois, Modric e Benzema terem sido nomeados para a seleção da FIFPro, assim como Casemiro (que foi para o Manchester United antes do início desta temporada). Casemiro foi o único brasileiro eleito.

Quem compareceu ao evento foi o lateral-direito da seleção marroquina e do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, também eleito para integrar o XI FIFPro, poucas horas depois de saber que a promotoria francesa o investiga por um suposto estupro cometido na noite do último sábado, contra uma moça de 24 anos.

bur-mcd/iga/aam

Tags