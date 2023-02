Após vice no Rio Open, Alcaraz segue atrás do líder Djokovic no ranking da ATP

O sérvio Novak Djokovic segue mais uma semana à frente do ranking da ATP, seguido pelo espanhol Carlos Alcaraz, que perdeu no domingo para o britânico Cameron Norrie (12º) na final do Rio Open, uma semana depois de ter conquistado o ATP 250 de Buenos Aires.

De olho no torneio de Acapulco, no México, o jovem prodígio espanhol tem apenas 200 pontos a menos que o astro sérvio, que volta a Dubai nesta semana após vencer o Aberto da Austrália.

Mas Alcaraz pode sofrer um novo revés devido a um desconforto na perna direita sentido durante a final perdida no Brasil: ele terá que decidir até esta terça-feira se partirá para o México.

Conforme o previsto, o americano Taylor Fritz, vencedor do torneio de Derlay Beach no dia 19 de fevereiro, integra o top-5 do ranking da ATP, enquanto Rafael Nadal caiu duas posições, para oitavo.

O brasileiro Thiago Monteiro caiu uma posição e agora é 84º.

--- Ranking da ATP desta segunda-feira, 27 de fevereiro:

1. Novak Djokovic (SRB) 6.980 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.780

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.805

4. Casper Ruud (NOR) 5.515

5. Taylor Fritz (EUA) 3.660 (+2)

6. Andrey Rublev (RUS) 3.405 (-1)

7. Daniil Medvedev (RUS) 3.320 (+1)

8. Rafael Nadal (ESP) 3.315 (-2)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.245

10. Holger Rune (DIN) 3.161

11. Hubert Hurkacz (POL) 3.065

12. Cameron Norrie (GBR) 2.815 (+1)

13. Jannik Sinner (ITA) 2.655 (-1)

14. Karen Khachanov (RUS) 2.470

15. Frances Tiafoe (EUA) 2.350

16. Alexander Zverev (ALE) 2.320

17. Pablo Carreño (ESP) 2.240

18. Lorenzo Musetti (ITA) 1.855

19. Nick Kyrgios (AUS) 1.825

20. Borna Coric (CRO) 1.815

