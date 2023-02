Ainda em recuperação, Nick Kyrgios desiste do Masters de Indian Wells

O astro australiano Nick Kyrgios anunciou que não jogará o Masters de Indian Wells em março, porque não se recuperou a tempo de uma cirurgia no joelho, informaram nesta segunda-feira os organizadores do torneio que acontece no deserto da Califórnia.

O número 19 do mundo não joga desde o torneio de Tóquio em outubro de 2022. Kyrgios, de 27 anos, passou por uma cirurgia no joelho em janeiro para tratar uma distensão no menisco esquerdo após sua desistência do Aberto da Austrália.

O empresário de Kyrgios, Daniel Horsfall, mais tarde descreveu a cirurgia como um "grande sucesso" e indicou que o australiano estava pensando em retornar a Indian Wells.

Kyrgios chegou às quartas de final em Indian Wells em 2022, onde foi eliminado por Rafael Nadal.

Reportagens da mídia americana acrescentaram que Kyrgios também havia desistido do Masters de Miami, que é disputado imediatamente após Indian Wells.

