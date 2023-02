Walter Mirisch, produtor de 'Quanto mais Quente Melhor', morre aos 101 anos

Walter Mirisch, que produziu clássicos de Hollywood como "Quanto mais Quente Melhor", "A Pantera Cor-de-Rosa" e "Amor, Sublime Amor", morreu aos 101 anos de causas naturais, informou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas neste domingo (26).

Mirisch, cuja carreira se estendeu por seis décadas e que foi presidente da Academia, faleceu na sexta-feira em Los Angeles, informou a organização em um comunicado.

A Academia "recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento de Walter", informaram na nota o diretor-executivo, Bill Kramer, e a presidente da entidade, Janet Yang, enaltecendo Mirisch como um "verdadeiro visionário".

"Ele teve um impacto poderoso na comunidade cinematográfica e na Academia... Sua paixão pelo cinema e pela Academia nunca fraquejou e ele se manteve um amigo e conselheiro querido", acrescentaram.

Mirisch, que nasceu em 8 de novembro de 1921 na cidade de Nova York, foi homenageado três vezes pela Academia: com o Oscar de Melhor Filme por "No Calor da Noite", de 1967, com o prêmio memorial Irving G. Thalberg por sua "produção cinematográfica de qualidade consistentemente elevada", e com o prêmio humanitário Jean Hersholt.

A Academia o qualificou como "um dos produtores mais prolíficos da história de Hollywood".

A Companhia Mirisch, que ele fundou em 1957 em conjunto com seus irmãos, Harold e Marvin, produziu filmes clássicos como "Quanto mais Quente Melhor" (1959), "Sete Homens e um Destino" (1960), "Amor, Sublime Amor" (1961), "Fugindo do Inferno" (1963), "A Pantera Cor-de-Rosa" (1963) e "Crown, o Magnífico" (1968).

Sua esposa, Patricia, faleceu em 2005. Mirisch deixa três filhos, um neto e dois bisnetos.

