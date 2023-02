Tottenham vence derby contra o Chelsea (2-0) e se aproxima da Champions

O Tottenham conseguiu um excelente resultado na corrida pelas vagas na Liga dos Campeões ao vencer o Chelsea (2-0) no derby londrino, neste domingo pela 25ª rodada da Premier League.

Aproveitando que o Newcastle (5º) enfrenta neste domingo o Manchester United (3º) na final da Copa da Liga Inglesa, em Wembley, os Spurs, com 45 pontos, têm agora 4 pontos de vantagem sobre os 'Magpies', embora tendo disputado dois jogos a mais.

Já para o Chelsea, é a terceira derrota consecutiva depois da sofrida em casa diante do último colocado Southampton e contra o Dortmund na Liga dos Campeões, sendo que os 'Blues' venceram apenas um dos últimos onze jogos contando todas as competições.

E houve mais uma notícia ruim para o técnico Graham Potter, cujo cargo parece cada vez mais ameaçado: o zagueiro brasileiro Thiago Silva teve de ser retirado de campo por lesão aos 19 minutos.

Pouco depois, o Tottenham, ainda sem poder contar com o técnico Antonio Conte à beira do campo, teve a melhor oportunidade do primeiro tempo com um chute do dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg que acertou a trave do gol defendido pelo espanhol Kepa (27).

Nos descontos da primeira etapa, o Chelsea quase ficou com dez jogadores se o VAR tivesse confirmado uma expulsão do marroquino Hakim Ziyech por ter colocado a mão no rosto do brasileiro Emerson Royal durante uma confusão.

A trégua foi curta para os 'Blues', já que logo no início do segundo tempo uma bola mal afastada pelo argentino Enzo Fernández deixou a bola para Oliver Skipp soltar a bomba de fora da área (47).

O placar de 1 a 0 poderia ser suficiente, levando em conta o retrospecto do Chelsea nas últimas cinco rodadas, (em que marcou apenas um gol), mas Harry Kane garantiu a vitória ampliando com um chute após uma cobrança de escanteio (82).

-- Jogos da 25ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Fulham - Wolverhampton 1 - 1

- Sábado:

West Ham - Nottingham 4 - 0

Leicester - Arsenal 0 - 1

Leeds - Southampton 1 - 0

Everton - Aston Villa 0 - 2

AFC Bournemouth - Manchester City 1 - 4

Crystal Palace - Liverpool 0 - 0

- Domingo:

Tottenham - Chelsea 2 - 0

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 57 24 18 3 3 52 23 29

2. Manchester City 55 25 17 4 4 64 25 39

3. Manchester United 49 24 15 4 5 41 28 13

4. Tottenham 45 25 14 3 8 46 35 11

5. Newcastle 41 23 10 11 2 35 15 20

6. Fulham 39 25 11 6 8 36 31 5

7. Liverpool 36 23 10 6 7 38 28 10

8. Brighton 35 22 10 5 7 39 29 10

9. Brentford 35 23 8 11 4 37 30 7

10. Chelsea 31 24 8 7 9 23 25 -2

11. Aston Villa 31 24 9 4 11 30 38 -8

12. Crystal Palace 27 24 6 9 9 21 31 -10

13. Nottingham 25 24 6 7 11 18 42 -24

14. Leicester 24 24 7 3 14 36 42 -6

15. Wolverhampton 24 24 6 6 12 18 33 -15

16. West Ham 23 24 6 5 13 23 29 -6

17. Leeds 22 24 5 7 12 29 39 -10

18. Everton 21 24 5 6 13 17 32 -15

19. AFC Bournemouth 21 24 5 6 13 22 48 -26

20. Southampton 18 24 5 3 16 19 41 -22

