ITÁLIA MIGRANTES: Quase 60 migrantes mortos em naufrágio na costa da Itália

ROMA:

Naufrágio de barco de migrantes deixa 59 mortos na Itália

Ao menos 59 migrantes morreram em um naufrágio neste domingo (26) perto da cidade italiana de Crotone, na região da Calábria (sul), poucos dias após a aprovação de uma polêmica lei sobre o resgate de migrantes no mar.

WASHINGTON:

Blinken viaja à Ásia Central para fortalecer presença estratégica dos EUA

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está a caminho da Ásia Central com a esperança de que um maior compromisso dos Estados Unidos tranquilize as ex-repúblicas soviéticas afetadas pela guerra na Ucrânia, apesar da influência histórica da Rússia.

MOSCOU:

Putin afirma que Otan participa no conflito na Ucrânia ao fornecer armas

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou os países membros da Otan de participação no conflito na Ucrânia com o fornecimento de armas a este país e insistiu que o Ocidente deseja destruir a Rússia.

AMÃ:

Reunião entre israelenses e palestinos na Jordânia após semanas de violência

Representantes palestinos e israelenses se reuniram neste domingo (26) na cidade de Aqaba, na Jordânia, para tentar restabelecer um cenário de calma nos territórios palestinos após vários dias de violência que terminaram com dezenas de mortos.

LAGOS:

Nigéria apura os votos após eleição presidencial acirrada

A Nigéria contava os votos neste domingo (26) após as eleições presidenciais muito disputadas de sábado, com três candidatos em busca do posto de chefe de Estado do país de maior população da África.

CAMPO DE DESLOCADOS DE KALMA:

Fome mata cada vez mais crianças no Sudão

"Eu sofro desnutrição extrema, não conseguia amamentá-lo", lamenta a sudanesa Ansaf Omar. A mulher sofre e chora há um mês pela morte do filho de um ano e meio, vítima da fome, assim como dezenas de crianças no campo de deslocados de Kalma, na região de Darfur.

LOS ANGELES:

'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' vence o prêmio do Sindicato dos Produtores

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" recebeu no sábado (26) o prêmio de melhor filme do Sindicato dos Produtores (PGA) de Hollywood, mais uma vitória para a produção de ficção científica que é considerada a favorita para o Oscar.

