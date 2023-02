Líder PSG vence Olympique (3-0) em Marselha e amplia sua vantagem para oito pontos

O Paris Saint-Germain (1º) deu um passo importante em sua corrida para revalidar o título da Ligue 1 francesa ao vencer por 3 a 0 na visita ao Olympique de Marselha (2º), neste domingo, no clássico que atraiu grande parte das atenções pela 25ª rodada do campeonato.

Kylian Mbappé (minutos 25 e 55) e Lionel Messi (29) marcaram os gols da equipe da capital. Além da dobradinha, Mbappé deu a assistência para o gol de Messi e os dois do francês vieram com assistências do craque argentino, confirmando que o entrosamento entre os dois é total.

O duelo entre PSG e OM no Vélodrome foi um confronto entre o primeiro e o segundo colocado, separados por cinco pontos na classificação. A vitória do time parisiense o deixa com oito pontos de vantagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O PSG também amplia a vantagem sobre as demais equipes na disputa pelo título, já que nenhuma delas havia vencido neste fim de semana. Tem agora 10 pontos de vantagem sobre o Monaco (3º), derrotado em casa por 3 a 0 pelo Nice (7º), e a mesma margem em relação ao Lens (4º), que só havia conseguido empatar em 1 a 1 como visitante no sábado com o Montpellier (14º).

Mbappé mostrou seu brilho nos 'Classiques' e foi o autor do primeiro gol do jogo, aos 25 minutos, num contra-ataque que terminou com um chute cruzado na área, após receber de Messi.

Os papéis se inverteram no segundo gol: em outro contra-ataque, Mbappé, que já tinha protagonizado na origem do lance com uma boa jogada no meio de campo, mandou um passe perfeito da lateral para Messi (29) que teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo da rede dos marselheses.

Na segunda etapa, a fórmula continuou funcionando: um passe em profundidade de Messi encontrou Mbappé, que na área não perdoou e ampliou para 3 a 0 aos 55 minutos.

Mbappé é agora artilheiro isolado da Ligue 1, com 17 gols, dois a mais que Jonathan David (Lille) e Folarin Balogun (Reims), que não marcaram neste fim de semana.

O craque francês, que recentemente superou uma lesão na coxa esquerda, também igualou o recorde de maior artilheiro da história do PSG, o uruguaio Edinson Cavani, com 200.

O Paris Saint-Germain também conseguiu uma pequena vingança neste domingo contra o Olympique de Marselha, que no início deste mês o havia eliminado nas oitavas de final da Copa da França.

Nos demais jogos deste domingo, o Rennes (5º) venceu fora de casa por 1 a 0 o Nantes (13º), que vive uma má semana depois da eliminação na quinta-feira, na Liga Europa, diante da Juventus.

O Lorient (8º) não conseguiu se aproximar das posições europeias depois de perder em casa por 1 a 0 para o Auxerre (16º), que saiu da zona de rebaixamnento.

O Reims (10º) derrotou o Toulouse (11º) por 3 a 0 num jogo entre equipes do meio da tabela, enquanto Clermont (12º) e Strasbourg (15º) empataram em 1 a 1.

O Ajaccio (17º) venceu o Troyes (19º) por 2 a 1, mas os dois se mantém na zona de rebaixamnento, numa temporada em que os últimos quatro vão cair para a Ligue 2.

-- Resultados da 25ª rodada da Ligue 1:

- Sexta-feira:

Lille - Brest 2 - 1

- Sábado:

Angers - Lyon 1 - 3

Montpellier - Lens 1 - 1

- Domingo:

Lorient - Auxerre 0 - 1

Ajaccio - Troyes 2 - 1

Clermont-Ferrand - Strasbourg 1 - 1

Nantes - Rennes 0 - 1

Reims - Toulouse 3 - 0

Monaco - Nice 0 - 3

Olympique de Marselha - PSG 0 - 3

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 60 25 19 3 3 62 23 39

2. Marselha 52 25 16 4 5 48 25 23

3. Monaco 50 25 15 5 5 53 34 19

4. Lens 50 25 14 8 3 39 20 19

5. Rennes 46 25 14 4 7 45 28 17

6. Lille 44 25 13 5 7 45 32 13

7. Nice 41 25 11 8 6 33 21 12

8. Lorient 39 25 11 6 8 38 36 2

9. Lyon 38 25 11 5 9 39 28 11

10. Reims 37 25 8 13 4 33 26 7

11. Toulouse 32 25 9 5 11 41 45 -4

12. Clermont-Ferrand 31 25 8 7 10 25 34 -9

13. Nantes 28 25 6 10 9 25 30 -5

14. Montpellier 27 25 8 3 14 36 46 -10

15. Strasbourg 22 25 4 10 11 30 43 -13

16. Auxerre 21 25 5 6 14 22 48 -26

17. Ajaccio 21 25 6 3 16 20 46 -26

18. Brest 20 25 4 8 13 26 42 -16

19. Troyes 19 25 4 7 14 34 55 -21

20. Angers 10 25 2 4 19 21 53 -32

bur-bvo/dr/dam/aam

Tags