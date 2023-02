Inter perde para o Bologna e fica a 18 pontos do líder Napoli

A Inter de Milão, segunda colocada da Serie A, perdeu neste domingo fora de casa para o Bologna (1-0), pela 24ª rodada do campeonato italiano, beneficiando assim o líder Napoli, que no sábado havia vencido o Empoli (2-0) fora de casa e agora tem uma imensa vantagem de 18 pontos no topo da tabela.

Os napolitanos, sem nenhum adversário que possa fazer frente a eles nesta temporada na Itália, podem perder até seis dos 14 jogos que restam no campeonato para faturar o tão sonhado 'scudetto'.

Nesse ritmo, eles poderiam conquistar no final de abril ou início de maio o terceiro título da Serie A de sua história, depois dos dois da era Maradona (1987 e 1990).

A Inter parece ter sentido o gasto de energia realizado quatro dias antes para vencer o Porto (1-0) no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e cedeu a 15 minutos do final após um potente disparo de Riccardo Orsolini (76) livre diante do goleiro André Onana.

"Sofremos um gol que não se deve sofrer. Estamos irritados porque, é verdade, viemos de uma partida cansativa, mas é claro que temos que fazer melhor", lamentou o técnico da Inter, Simone Inzaghi, em entrevista à Sky Sport.

O estádio Renato-Dall'Ara parece ser um local amaldiçoado para Inzaghi, depois que a Inter perdeu as chances de título em Bolonha na última temporada após uma derrota em abril (2-1).

O Bologna, sob o comando do técnico Thiago Motta, confirma a linha ascendente desde meados de janeiro e sobe ao sétimo lugar, não muito longe das posições 'europeias'.

"Estou orgulho de ver a simbiose que foi criada em torno do time, de ver a torcida cantar assim", comemorou Motta.

O segundo beneficiado com a derrota da Inter foi seu vizinho Milan, que graças à vitória por 2 a 0 no San Siro sobre a Atalanta (6ª) empatou com os 'nerazzurri' em 47 pontos.

Théo Hernández disparou um poderoso chute a gol, acertou a trave esquerda e a bola quicou nas costas do goleiro argentino Juan Musso (25) abrindo o placar.

Já na reta final, o brasileiro Júnior Messias (87) fechou o placar em 2 a 0.

Mas além do resultado, em uma corrida rumo ao 'Scudetto' muito favorável ao Napoli, a melhor notícia para os rossoneri foi o retorno de lesão do goleiro francês Mike Maignan e do veterano atacante sueco Zlatan Ibrahimovic.

Mike Maignan voltou após cinco meses de lesões e recaídas na coxa esquerda, enquanto Zlatan Ibrahimovic regressou nove meses após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo.

Nos demais jogos desta 24ª rodada disputados neste domingo, a Salernitana (16ª) venceu o Monza (11º) por 3 a 0 e Udinese (10ª) e Spezia (17ª) empataram em 2 a 2.

Na terça-feira, a Roma (4ª) do técnico José Mourinho, com 44 pontos, pode se igualar às duas equipes de Milão se conseguir vencer o lanterna do campeonato, a Cremonese.

-- Jogos da 24ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Empoli - Napoli 0 - 2

Lecce - Sassuolo 0 - 1

- Domingo:

Bologna - Inter de Milão 1 - 0

Salernitana - Monza 3 - 0

Udinese - Spezia 2 - 2

Milan - Atalanta 2 - 0

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Fiorentina

(16h45) Lazio - Sampdoria

- Terça-feira:

(14h30) Cremonese - Roma

(16h45) Juventus - Torino

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 65 24 21 2 1 58 15 43

2. Inter 47 24 15 2 7 44 28 16

3. Milan 47 24 14 5 5 41 30 11

4. Roma 44 23 13 5 5 30 19 11

5. Lazio 42 23 12 6 5 39 19 20

6. Atalanta 41 24 12 5 7 42 28 14

7. Bologna 35 24 10 5 9 31 33 -2

8. Juventus 32 23 14 5 4 36 17 19

9. Torino 31 23 8 7 8 24 25 -1

10. Udinese 31 24 7 10 7 33 30 3

11. Monza 29 24 8 5 11 28 34 -6

12. Empoli 28 24 6 10 8 22 31 -9

13. Sassuolo 27 24 7 6 11 27 35 -8

14. Lecce 27 24 6 9 9 24 27 -3

15. Fiorentina 25 23 6 7 10 24 30 -6

16. Salernitana 24 24 6 6 12 28 44 -16

17. Spezia 20 24 4 8 12 21 41 -20

18. Hellas Verona 17 23 4 5 14 20 34 -14

19. Sampdoria 11 23 2 5 16 11 38 -27

20. Cremonese 9 23 0 9 14 17 42 -25

