Instituto Chinês cria dispositivo que simula beijo real

Um instituto chinês criou um dispositivo que simula o beijo real para quem tem um relacionamento a distância. O aparelho de silicone, que proporciona as mesmas sensações de um beijo real, gerou críticas nas mídias.



Equipado com sensores de pressão e atuadores, o aparelho consegue imitar um beijo real, reproduzindo pressão, movimento e temperatura dos lábios do usuário, além de transmitir os sons que o usuário reproduz.



Parte dos usuários de mídia social acharam a ideia engraçada, outros avaliaram como “vulgar” e “assustador”. Alguns se preocuparam com a possibilidade que menores possam adquirir e usar o dispositivo.



“Não entendo (o dispositivo), mas estou totalmente chocado”, declarou um comentário no Weibo, rede social muito usada na China. A plataforma que se assemelha ao Twitter, está com inúmeras hashtags sobre o assunto com grande repercussão na semana passada.



Como funciona o dispositivo

Para reproduzir o beijo, os usuários precisam instalar um aplicativo de celular e conectar o aparelho na entrada do carregador do telefone. Depois, precisa efetuar o emparelhamento com os seus parceiros via aplicativo. Lá, é feita uma videochamada que transmite as réplicas do beijo de um ao outro.



Segundo o Global Times, estatal chinesa, a invenção é de patente do Instituto Vocacional de Tecnologia Mecatrônica de Changzhou. “Na minha universidade, eu mantinha um relacionamento à distância com minha namorada, então só nos falávamos por telefone. Foi daí que surgiu a inspiração para este dispositivo”, disse Jiang Zhongli ao Global Times.



A estatal disse ainda que Zhongli solicitou a patente em 2019, mas que a mesma só ficou pronta em janeiro deste ano. Em 2016, o Imagineering Institute na Malásia lançou o “Kissinger”, semelhante a este novo aparelho. Mas ao invés de lábios realistas, o aparelho era uma almofada de silicone sensível ao toque.

