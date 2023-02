Bayern vence Union Berlin (3-0) e retoma liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique se manteve na liderança da Bundesliga graças a uma vitória maiúscula (3-0) em casa diante de um adversário direto na luta pelo título, o Union Berlin (3º), neste domingo na partida de maior destaque da 22ª rodada do campeonato alemão, na qual Sadio Mané reapareceu após três meses e meio lesionado.

Bayern, Borussia Dortmund e Union Berlin chegaram a este fim de semana empatados em pontos no topo da tabela. No sábado o Dortmund venceu o Hoffenheim por 1 a 0 e abriu provisoriamente uma vantagem de três pontos, mas agora foi alcançado pelo Bayern, que volta à liderança.

Com Bayern e Borussia Dortmund agora empatados em 46 pontos, o Union Berlin, que ficou com 43 após o duelo deste domingo na capital bávara, é o grande derrotado do final de semana na luta pelo título.

A vitória do time de Munique aconteceu nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, quando marcou os três gols, deixando o triunfo encaminhado antes do segundo tempo.

Eric Maxim Choupo-Moting abriu o placar aos 30 minutos, após um cruzamento do francês Kingsley Coman, autor do segundo gol do Bayern aos 39 minutos, com um chute na área após uma assistência de Thomas Müller.

O terceiro e último para o time de Munique foi marcado aos 45 por Jamal Musiala, também após um passe de Müller.

O placar não se mexeu no segundo tempo, em que o Bayern controlou perfeitamente a situação, sem deixar os visitantes voltarem ao jogo.

Aos 65 minutos, sob a neve na Allianz Arena, o astro Sadio Mané entrou em campo três meses e meio depois da lesão fíbula da perna direita que o impediu de jogar a Copa do Mundo do Catar.

O senegalês substituiu Coman. A estrela campeã africana em 2022 se juntou aos seus companheiros do Bayern nos treinos há uma semana, pela primeira vez desde a lesão sofrida em novembro, num jogo em Munique contra o Werder Bremen.

O tão esperado retorno de Mané acontece apenas dez dias após o importante jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

Na outra partida deste domingo, o Freiburg (5º) não passou de um empate em 1 a 1 em casa contra o Bayer Leverkusen (11º) do técnico Xabi Alonso.

Vincenzo Grifo marcou primeiro para o Freiburg, mas os visitantes empataram aos 67 minutos por meio do iraniano Sardar Azmoun.

Com o empate, o Freiburg deixa a 'zona da Champions' nesta rodada, já que o RB Leipzig está agora na quarta posição com um ponto a mais, graças à vitória por 2 a 1 no sábado sobre o Eintracht Frankfurt (6º).

-- Resultados da 22ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

Mainz - Borussia Mönchengladbach 4 - 0

- Sábado:

Colonia - Wolfsburg 0 - 2

Hoffenheim - Borussia Dortmund 0 - 1

Werder Bremen - Bochum 3 - 0

Hertha Berlim - Augsburg 2 - 0

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2 - 1

Schalke 04 - Stuttgart 2 - 1

- Domingo:

Freiburg - Bayer Leverkusen 1 - 1

Bayern de Munique - Union Berlin 3 - 0

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 46 22 13 7 2 64 21 43

2. Borussia Dortmund 46 22 15 1 6 45 27 18

3. Union Berlin 43 22 13 4 5 35 27 8

4. RB Leipzig 42 22 12 6 4 45 27 18

5. Freiburg 41 22 12 5 5 35 32 3

6. Eintracht Frankfurt 38 22 11 5 6 43 31 12

7. Wolfsburg 33 22 9 6 7 40 29 11

8. Mainz 32 22 9 5 8 37 34 3

9. Werder Bremen 30 22 9 3 10 34 41 -7

10. Borussia Mönchengladbach 29 22 8 5 9 38 39 -1

11. Bayer Leverkusen 28 22 8 4 10 36 36 0

12. Colonia 26 22 6 8 8 32 36 -4

13. Augsburg 24 22 7 3 12 26 38 -12

14. Hertha Berlim 20 22 5 5 12 27 40 -13

15. Stuttgart 19 22 4 7 11 27 38 -11

16. Hoffenheim 19 22 5 4 13 29 41 -12

17. Bochum 19 22 6 1 15 24 54 -30

18. Schalke 16 22 3 7 12 16 42 -26

