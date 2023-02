Barcelona perde para o Almería (1-0) e dá esperanças ao Real Madrid no Espanhol

O Barcelona, que na quinta-feira foi eliminado pelo Manchester United na Liga Europa, fechou uma semana dos pesadelos com uma derrota por 1 a 0 diante do modesto Almería (15º), neste domingo, em jogo da 23ª rodada da LaLiga.

O time catalão, que lidera com folga o campeonato espanhol, tinha uma grande oportunidade de se isolar ainda mais na parte de cima da tabela, depois que o Real Madrid (2º) empatou em 1 a 1, no sábado, no clássico contra o Atlético de Madrid (4º).

A equipe 'merengue' começou o fim de semana oito pontos atrás do Barça e graças a esse ponto, e à inesperada derrota dos catalães, ficou a sete pontos da liderança.

O único gol do jogo em Almería deste domingo foi marcado aos 24 minutos, com um poderoso chute do maliano El Bilal Touré, que bateu na trave antes de ir para o fundo da rede de Marc-André Ter Stegen. O colombiano Luis Suárez deu a assistência.

"Estou muito irritado porque acho que fizemos nosso pior jogo da temporada", disse o técnico Xavi Hernández à Movistar. "Principalmente no primeiro tempo, não conseguimos rolar a bola, nos faltou intensidade, velocidade, num dia em que não podíamos errar", acrescentou.

"Não mostramos a paixão (que precisávamos) para vencer o jogo. No segundo tempo sim, mas eles defenderam bem", concluiu.

A derrota ainda não traz grandes consequências para o Barcelona pela grande vantagem que tem sobre o Real Madrid, mas emocionalmente instala um sentimento de crise na equipe de Xavi, após a derrota por 2 a 1 na quinta-feira, em Old Trafford, contra o Manchester United, pela Liga Europa, que pôs fim à jornada da equipe nas competições continentais nesta temporada.

Essas duas derrotas também acontecem um pouco antes da quinta-feira, quando o Barça terá que visitar o Real Madrid na partida de ida das semifinais da Copa do Rei.

Nos demais jogos deste domingo, o Celta de Vigo (13º) venceu o Valladolid (17º) por 3 a 0, com dois gols do jovem Gabriel Veiga e um de Haris Seferovic.

O Valladolid teve um gol de Selim Amallah anulado no segundo tempo após revisão do VAR e o marroquino foi expulso aos 84 minutos.

O Athletic (7º) foi surpreendido na sua 'Catedral' em Bilbao ao perder por 3 a 2 para o Girona (10º)

Na segunda-feira a 23ª rodada será completada com o confronto entre Villarreal (9º) e Getafe (19º).

-- Resultados da 23ª rodada da LaLiga espanhola:

- Sexta-feira:

Elche - Betis 2 - 3

- Sábado:

Espanyol - Mallorca 2 - 1

Cádiz - Rayo Vallecano 1 - 0

Real Madrid - Atlético Madrid 1 - 1

Valencia - Real Sociedad 1 - 0

- Domingo:

Athletic Bilbao - Girona 2 - 3

Celta Vigo - Valladolid 3 - 0

Almeria - Barcelona 1 - 0

Sevilla - Osasuna

- Segunda-feira:

(17h00) Villarreal - Getafe

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 59 23 19 2 2 45 8 37

2. Real Madrid 52 23 16 4 3 47 18 29

3. Real Sociedad 43 23 13 4 6 32 23 9

4. Atlético Madrid 42 23 12 6 5 32 18 14

5. Betis 40 23 12 4 7 32 25 7

6. Rayo Vallecano 34 23 9 7 7 29 25 4

7. Athletic Bilbao 32 23 9 5 9 33 26 7

8. Mallorca 31 23 9 4 10 21 24 -3

9. Villarreal 31 22 9 4 9 24 22 2

10. Girona 30 23 8 6 9 36 35 1

11. Osasuna 30 22 8 6 8 19 21 -2

12. Espanyol 27 23 6 9 8 29 34 -5

13. Celta Vigo 27 23 7 6 10 26 34 -8

14. Sevilla 25 22 6 7 9 24 30 -6

15. Almería 25 23 7 4 12 28 40 -12

16. Cádiz 25 23 6 7 10 18 35 -17

17. Valladolid 24 23 7 3 13 16 33 -17

18. Valencia 23 23 6 5 12 27 27 0

19. Getafe 22 22 5 7 10 19 28 -9

20. Elche 9 23 1 6 16 17 48 -31

